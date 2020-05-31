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رياضة

الخطيب يطالب أعضاء مجلس الأهلي بالابتعاد عن السوشيال ميديا

الأحد 31/مايو/2020 - 03:02 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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القسم الرياضي
طالب محمود الخطيب رئيس الأهلي من كامل أعضاء مجلس الإدارة بالابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية.

وكان مجلس الأهلي قد اتخذ قرارًا في سبتمبر 2019 بمنع أعضائه من استخدام وإبداء الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وشمل قرار المنع أعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.


وعاد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي إلي القاهرة صباح اليوم وترأس العديد من الاجتماعات.

وحرص محمود الخطيب على الاجتماع ظهر اليوم باللجنة القانونية بالنادي لاستطلاع آراء أعضائها حول العديد من الأمور التي طفت على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة.

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعه التقليدي الثلاثاء المقبل لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادي المختلفة في فروع الأهلي الثلاثة.

ويناقش المجلس في إجتماعه ايضا ملف المشروعات الجدية التي سيتم الإعلان عنها بجانب الموقف المالي.
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