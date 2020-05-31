مريم توفيق تكتب: فرصة الذهب

دائما ما أتعجب من الذين لا يبرحون مقاعدهم، ويقضون جُل أوقاتهم إنتظارًا للضحك الممجوج، مسلسلات السخف-البطل فيها يشهر بوجه المصريين سكينه ومطواه- قهقهات البلادة ويا بئس ألفاظ تموج بها برامج المقالب، سخرية وتحقير واستهتار بالمشاعر، سيل الإعلانات والخروج على الأعراف والتقاليد، لا نملك تفسيرًا لذر الرماد فى عيون النجوم، كل هذا تحت بند الترفيه عن الصائمين بالشهر الكريم، برامج الدجل وقراءة الطالع وتفسير الأحلام تدعو للرثاء، والحصاد عقول جوفاء، أطفال ومراهقين ينزلقون نحو كل ردئ، بينما تنتفخ جيوب صناع القبح بما استلبوه من أموالنا وعقولنا.

فى ظل ما طالنا هذا العام من وباء شاء الله أن يبتلى به كل الكون! لا درس مستفاد، لا حب لا وئام، لكنى وجدت ضالتى في إذاعة القاهرة الكبرى خلال الشهر الكريم، موطن الحب ومنارة المجد، وأخص برنامج "كاتب وكتاب" وصوت أندى على سمعى من عزف الكمان، باقة زهر وحلم أبيات وقافية وبحور، كم شدا عن درة الشرق على أوتار عود ودفء لنهر الخلد، الدكتور "طارق منصور"، بعبقرية العلماء وتواضعهم أبحرنا معه إلى ماقبل الميلاد، ثم طوف بنا حيث أجدادنا الفراعنة، عن لغة الضاد المعذبة، كذّب ما لفّقه لنا الغرب أن العرب لا يبرحون مجلس الخمر والنساء، ثم قدم الموسيقى من عبد الوهاب الموسيقار، إلى الفريد إلى فؤاد الظاهري وغيرهم.

ما أروع الصوت الرخيم، من علمنا متى يكون الكلام وللإنصات فنون، فقد أودعه الله شذى الحروف، فهتف القلب للفجر الضحوك، هلت البشائر وأشرقت الأنوار، الفرح آت لا محال، من الزهر يجمع الندى أبياتًا تسبي الكواكب بعبيرها الفواح، لا يبغى إلا مرافئ الأمان وأرض تنبت بالزهر والسوسن.

وتبقى منارة الثقافة الإذاعة المصرية -التي يقترب عيدها- رمز الفكر وعنوان التنوير لأقدم حضارة سبقت كل الأمم ، من المحيط إلى الخليج، الكل حولها يلتف، يستمع فيبتهج، عبر الآفاق يحلق، يجوب العالم ما بين القاهرة وطنجة، القاهرة وبغداد، أبوظبى وترينداد، عشق العروبة تاريخ وقومية، حب الأوطان فى الدماء يتغلغل، فالحلم وحدة يجمعنا، لنحقق لشعوبنا السلام والرخاء والحرية، نبع الخير وضمير الأمة.

نعم، الإذاعة المصرية لها الريادة، فكم استقينا من معينها كل علم وكل فن، فباتت تنبض بالعروق، سر نهضتنا تقربنا وترشدنا وتبدل الظلام بالنور، تبرهن للجهول بآيات، كتب للحكمة، أشعار، روايات، مواويل، ملاحم العبور وأسد الرجال، فتعود السواقى بالمحبة تدور، والدليل برنامجها "كاتب وكتاب" الذى حقق الآمال فقد أعاد إلينا الفجر الوليد وفك إسار القيود، وجمع الشباب حول مائدة عامرة بحكاوى شعب من فجر الوجود شاركت بتكوينه، فامتلأ بالعزة والفخر، ثم أعاد ترتيب أوراقه قائلًا: نعم الخط المستقيم هو أقصر الطرق نحو الإبداع الذى يبقى على الأزمان مخلدًا.

"كاتب وكتاب" هدية الشهر الفضيل من الكاتب د. طارق منصور فمن هو هذا العقل المستنير؟ هو أمير الدفء، إبريق من الشهد، نداوة الربيع وكرمة الحب، فما السر كلما سمعته عبر الأثير تذكرت كوكب الشرق، فاروق شوشة، جلال معوض، وعمالقة الإذاعة؟

اسم جهير منقوش على كف الليالى بالماس والعقيق، اللؤلؤ والياقوت، ورود وخَضار، ونيل خط ملامح وجهه البشوش، تعرفه العصافير حين تحط على الأفنان ترنم بلحن من أهازيج، اختزلنا فيه الديار والوطن العظيم فصار الأمان للمدائن والحقول، ياله من وداعة وجمال وربيع، كلماته كالدر النفيس، فصار الملاذ يجمعنا فى زمان الشتات، يزهو به التاريخ بشائر فجر وسلام، يشع الضوء من نبعه المعطاء فلا نحيا بلا سقف غرباء.

يا رمز الإيثار والشهامة تباهى بك مصر وتفاخر، ويعلو باسمك الحلو فى الصباح النشيد، بالبذل الفريد تنشر الخصب والعطر وتزرع الدفء السخى بنفحات النسيم . يا بسمة الزهر، من روائع الدر أهديتنا سلسبيلًا من فرات ينشد الفجر الوليد، فجاء سحر البيان طيبًا، ربيعًا ملونًا، ينساب حولنا قبسًا مُحملًا بالندى،غدا سيصفو لنا الدهر، فقد أخلصت ياعالِمنا الجهد، وأنرت الكون بما أفاء الله عليكم من علم، لتمر أولى الحلقات كومض البارق، فبات أول مغنم حصاد الثمر الطيب، لك جزيل الشكر وعظيم الثناء، بوركت اليوم والغد.

يا مصر الحب فيك قصيدة لحن، شمس وظلال، سحر وعطر، طهر وبدر، وإيقاع فرح يهز القلوب عبر أغوار الزمان، فى صحبة الكرام فى رمضان جدد الأشواق على نيل الوفاء، لتعود أيامنا بالفرح تورق، جاء ينقش نبض كلمات تسطع بالنعمى وطيب الألق عن الخليل، عن شعراء الحب الإلهى، حائط البراق، والجاحظ، وكفافيس، وادى الملوك وكل الفنون والآداب.