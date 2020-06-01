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برلمان

بيان عاجل أمام البرلمان بشأن تطاول ناشطة كويتية على الجالية المصرية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه سيتقدم ببيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء و سامح شكرى وزير الخارجي بشأن تطاول الناشطة الكويتية ريم الشمرى على الجالية المصرية فى الكويت.

وطالب مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة وجود رد دبلوماسى رسمى من جانب وزارة الخارجية على تطاول هذه الناشطة الكويتية ، حتى لاتترك بدون عقاب وتنال عقبالها فى أسرع وقت ممكن.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان على ضرورة عقاب هذه الناشطة الكويتيى حتى تكون عبرة  لكل من تسول له نفسه التطاول على مصر مرة أخرى.

كانت ناشطة كويتية على مواقع السوشيال ميديا تدعى ريم الشمري شنت هجوما غير أخلاقي على الجالية المصرية في الكويت موجهة رسائل عنصرية لاقت استنكارا وهجوما من جانب نشطاء البلدين.
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