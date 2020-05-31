المعاش كلمة السر .. أمريكية تحتفظ بجثة جدتها في ثلاجة لمدة 15 عاما .. تفاصيل

اكتشفت إحدى موظفات الضمان الاجتماعي في امريكا خدعة قامت بها سيدة للسطو على المعاش الذي تصرفه الحكومة لجدتها التي كانت تسكن معها طوال 15 عاما.





وقالت صحيفة " ديلي ميل" أن السيدة سينثيا البالغة من العمر 60 عاما، قامت بالاحتيال على الحكومة واحتفظت بجثة جدتها ولم تستخرج تصريح لدفنها لمدة 15 عاما.





وجهت الحكومة للسيدة سينثيا التي تسكن في ولاية ينسلفيا تهمة الإساءة إلى جثة جدتها وعدم إعلام الحكومة بخبر وفاتها لاستمرار الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الحكومي واعتبرتها سرقة صريحة.





وألقت الشرطة القبض على السيدة بعد أن عثرت على جثة جدتها في ثلاجة بالسرداب الموجود أسفل منزلها واستخرجتها وأمرت بدفنها وقطع المعاش عن حفيدتها.



