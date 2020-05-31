رئيس محكمة إيتاى البارود الابتدائية: التزام جميع القضاة والموظفين والمتهمين بارتداء الكمامة

أكد المستشار مجدى عبد الرحيم الأبياري رئيس محكمة إيتاى البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة على انتظام العمل داخل المحاكم والتزام جميع الموظفين والعاملين بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات ورش وتطهير وتعقيم كافة المكاتب بصفة مستمرة تنفيذًا لتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل وفى إطار تطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.





وأشار رئيس المحكمة فى تصريحات خاصة "بصدى البلد" إلى عودة العمل تدريجيًا منذ صباح أمس السبت لمحاكم شئون الأسرة ونظر قضايا المحبوسين، لافتًا إلى إستمرار تخفيف قوة العمل والاستثناءات لمدة 15 يوما لحين إشعار آخر تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء.





وأوضح الإبياري" أنه يقوم بالمرور الدورى على جميع مكاتب الموظفين والعاملين بالمحكمة وقاعات الجلسات للتأكد من مدى الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات ولمتابعة تنظيم الجلسات وأهمية التباعد الجسدي بين المتقاضين حال تواجدهم داخل قاعات المحاكمة والجلوس طبقا لأرقام مسلسلة وذلك فى إطار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأشار إلى إلتزام كافة القضاة والموظفين والمحامين والمتهمين بارتداء الكمامات، مؤ كدا على اتخاذ الإجراءات التأديبية على الموظفين المخالفين لذلك و منع تقديم الخدمة لمن لا يرتدى الكمامات من الجمهور والمخالفين لقرار رئيس الوزراء طبقًا لتعليمات المستشار عمر مروان وزير العدل.



