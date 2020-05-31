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محافظات

للالتزام بارتداء الكمامة.. محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بمتابعة مواقف السيارات والسرفيس

الأحد 31/مايو/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، منال الغندور السكرتير المساعد القائم بأعمال السكرتير العام للمحافظة للقيام بجولة تفقدية مفاجئة على مواقف السيارات وسيارات السرفيس وكافة المركبات واماكن التجمعات وذلك لمتابعة الالتزام من جانب المواطنين باتباع الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على سلامتهم وصحتهم فى مواجهة فيروس كورونا.

وشملت الجولة الموقف العمومى للسيارات بمدينة طلخا والذى يضم جميع خطوط السيارات بين الدقهلية ومحافظات الجمهورية، وايضا الموقف العمومى لسيارات اتوبيس شرق الدلتا بالمنصورة بالاضافة الى عدد من مواقف سيارات السرفيس بالمدينة، وبعض اماكن التجمعات للمواطنين بشوارع المدينة، ووزعت "الغندور" الكمامات على العديد من المواطنين بشوارع المدينة.

وقالت " الغندور" ان المحافظ حريص على الاطمئنان المستمر لالتزام المواطنين بالتعليمات والوقوف صفًا واحدًا مع الأجهزة التنفيذية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حفاظا علي الصحة العامة لجموع المواطنين بنطاق الدقهلية.

يأتي ذلك فى اطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء التى تتضمن ضرورة  إلتزام المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية والالتزام بارتداء الكمامات فى جميع اماكن التجمعات بنطاق المحافظات.

وقال محافظ الدقهلية ان تلك الزيارات المتتابعة بنطاق المحافظة تأتى ضمن خطة الدولة التي تهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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وأكد محافظ الدقهلية انه اصدر توجيهاته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بالتنسيق مع إدارات المرور ومراكز الشرطة وادارات المواقف لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، إلى جانب استمرار عمليات التطهير والتعقيم اليومية وايضا متابعة اغلاق المحال التجارية في المواعيد المقررة بالإضافة إلي متابعة توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة في المواعيد المحددة تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين. 
للالتزام بارتداء الكمامة.. محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بمتابعة مواقف السيارات والسرفيس
للالتزام بارتداء الكمامة.. محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بمتابعة مواقف السيارات والسرفيس
للالتزام بارتداء الكمامة.. محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بمتابعة مواقف السيارات والسرفيس
للالتزام بارتداء الكمامة.. محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بمتابعة مواقف السيارات والسرفيس
للالتزام بارتداء الكمامة.. محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بمتابعة مواقف السيارات والسرفيس
للالتزام بارتداء الكمامة.. محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بمتابعة مواقف السيارات والسرفيس
للالتزام بارتداء الكمامة.. محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بمتابعة مواقف السيارات والسرفيس
للالتزام بارتداء الكمامة.. محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بمتابعة مواقف السيارات والسرفيس
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