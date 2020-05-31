تعرف على أهم الأخبار الاقتصادية اليوم

بعد إجازات عيد الفطر المبارك التى استمرت لأكثر من أسبوع عاد اليوم الاحد موظفى القطاع الخاص و العام الى عملهم و يستعرض صدى البلد فى نشرته الاقتصادية اهم الاخبار اليوم



استقبلت البنوك عملائها صباح اليوم من الساعة 9.30 و ذلك وفقا لتعديل مواعيد العمل التى أصدرها البنك المركزى الاثنين الماضى.



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وارتفعت أسعار العملات الاجنبية و العربية امام الجنيه المصرى بقيمة تتراوح ما بين قرش الى 5 قروش بعد فترة استقرار لاكثر من 10 أيام.

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استهلت البورصة المصرية اولى جلسات الاسبوع بعد اجازة الفطر بمكاسب سجلت 6 مليار جنيه.



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واصدر اليوم مركز التجارة العالمى التابعة للامم المتحدة تقريرا يشير الى صدارة مصر للدول المصدرة للبصل المخفف حيث احتلت المرتبة الثالثة بقيمة صادرات 30 مليون دولار.





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وعقد اليوم وزيرة التجارة و الصناعة اجتماعا موسع مع منتجى الملابس الجاهزة لبحث إستعدادات المصانع لإنتاج الكمامات القماش حيث تستهدف الحكومة اتاحة 30 مليون كمامة شهريًا لتلبية احتياجات السوق المحلى والبدء بتصنيع 8 مليون كمامة كمرحلة أولى.



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وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للتدخين الذى تنظمه منظمة الصحة العالمية اليوم 31 مايو من عام كشف جهاز التعبئة و الاحصاء أن نحو 17 % من اجمالى السكان فى مصر مدخنون.



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