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رئيس التحرير
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اقتصاد

تعرف على أهم الأخبار الاقتصادية اليوم

الأحد 31/مايو/2020 - 04:10 م
الاقتصاد المصرى
الاقتصاد المصرى
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قسم الاقتصاد
بعد إجازات عيد الفطر المبارك التى استمرت لأكثر من أسبوع عاد اليوم الاحد موظفى القطاع الخاص و العام الى عملهم و يستعرض صدى البلد فى نشرته الاقتصادية اهم الاخبار اليوم

استقبلت البنوك عملائها صباح اليوم من الساعة 9.30 و ذلك وفقا لتعديل مواعيد العمل التى أصدرها البنك المركزى الاثنين الماضى.

https://www.elbalad.news/4341780

وارتفعت أسعار العملات الاجنبية و العربية امام الجنيه المصرى بقيمة تتراوح ما بين قرش الى 5 قروش بعد فترة استقرار لاكثر من 10 أيام.
https://www.elbalad.news/4342058

https://www.elbalad.news/4342082

https://www.elbalad.news/4342287
استهلت البورصة المصرية اولى جلسات الاسبوع بعد اجازة الفطر بمكاسب سجلت 6 مليار جنيه.

https://www.elbalad.news/4342604

واصدر اليوم مركز التجارة العالمى التابعة للامم المتحدة تقريرا يشير الى صدارة مصر للدول المصدرة للبصل المخفف حيث احتلت المرتبة الثالثة بقيمة صادرات 30 مليون دولار.


https://www.elbalad.news/4342408

وعقد اليوم وزيرة التجارة و الصناعة اجتماعا موسع مع منتجى الملابس الجاهزة لبحث إستعدادات المصانع لإنتاج الكمامات القماش حيث تستهدف الحكومة اتاحة 30 مليون كمامة شهريًا لتلبية احتياجات السوق المحلى والبدء  بتصنيع  8 مليون كمامة كمرحلة أولى.

https://www.elbalad.news/4342203

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للتدخين الذى تنظمه منظمة الصحة العالمية اليوم 31 مايو من عام كشف جهاز التعبئة و الاحصاء أن نحو 17 % من اجمالى السكان فى مصر مدخنون.

https://www.elbalad.news/4342289
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