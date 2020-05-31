تحرير 2683 مخالفة إشغال ومرافق و7 محاضر عدم ارتداء كمامات بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية من شن حملات موسعه لرفع المرافق والإشغالات لمنع التكدسات والتزاحم والحد من انتشار من الباعة الجائلين ومواجهه الخارجين على القانون على مستوي قري ومراكز المحافظة .





وكان محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي قد وجه بالتنسيق مع اللواء محمود حمزه مدير الأمن بأهمية تفعيل حملات المرافق والإشغالات والحد من انتشار الباعة الجائلين ل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمنع التكدسات وأماكن التزاحم للوقاية من أخطار "كورونا " .





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وترأس الحملة المكبرة تحت قيادة العميد وسيم قنديل حملة مرافق بطنطا لرفع اشغالات الباعة الجائلين والمحلات التجارية بمنطقة المسجد الأحمدي شارع البورصة والخان والسكة الجديدة وأسفرت الحملة عن رفع ٢٦٨٣حالة رفع اشغال .





كما حررت المحاضر ٧ محاضر لعدم ارتداء الكمامة مخالفا لقرار رئيس مجلس الوزراء وباشرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .