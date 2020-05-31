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حوادث

تحرير 2683 مخالفة إشغال ومرافق و7 محاضر عدم ارتداء كمامات بالغربية

الأحد 31/مايو/2020 - 04:18 م
الأجهزة الأمنية فى
الأجهزة الأمنية فى الغربية
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أحمد على

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية  من شن حملات موسعه لرفع المرافق والإشغالات لمنع التكدسات والتزاحم والحد من انتشار من الباعة الجائلين ومواجهه الخارجين على القانون على مستوي قري ومراكز المحافظة .


وكان محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي قد وجه بالتنسيق مع اللواء محمود حمزه مدير الأمن  بأهمية تفعيل حملات المرافق والإشغالات والحد من انتشار الباعة الجائلين  ل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمنع التكدسات وأماكن التزاحم للوقاية من أخطار "كورونا " .


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وترأس الحملة المكبرة تحت قيادة  العميد وسيم قنديل حملة مرافق بطنطا لرفع اشغالات الباعة الجائلين والمحلات التجارية بمنطقة المسجد الأحمدي شارع البورصة والخان والسكة الجديدة وأسفرت الحملة عن رفع ٢٦٨٣حالة رفع اشغال .


كما حررت المحاضر  ٧ محاضر لعدم ارتداء الكمامة مخالفا لقرار رئيس مجلس الوزراء وباشرت النيابات المختصه للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .

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