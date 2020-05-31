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أخبار البلد

بطريرك الكاثوليك: نطلب من الله أن يعطي الشجاعة للجميع في مواجهة كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 04:18 م
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
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سامح سلام
قدم غبطة بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم اسحق التهنئة لجموع المسيحيين بمناسبة عيد الصعود، لافتا إلى أن السيد المسيح عندما صعد إلى السماء لم يتركنا، بل لأنه تمم الخلاص المعد لجنس البشر.

وقال الأنبا إبراهيم اسحق - في كلمة له اليوم - إن الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بختام الشهر المريمي، وأن السيدة العذراء هى الشاهدة الأمينة على أحداث القيامة وأن ثقة المؤمنين بها كبيرة لتقديم الشفاعة من أجل الجميع، موضحا أن الكنيسة سوف تحتفل الأحد المقبل بعيد حلول الروح القدس.

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وأضاف بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر أن عيد حلول الروح القدس هو وعد من السيد المسيح أنه لن يتركنا يتامي، وأننا في هذه الظروف نطلب من الله نعمة التقوى والمعرفة الحقيقية لما يطلبه الله من كل شخص في ظل انتشار وباء كورونا، الذى بدأنا نشعر به وبقوة، ونصلى من أجل كل الذين انتقلوا بسبب المرض، كما نطلب نعمة الشفاء للجميع.

وتابع قائلا، إننا نطلب من الله أن يعطي الشجاعة للجميع في مواجهة المرض وأن نكون حذرين في التعامل مع الوباء، وأن نحترم هذه الظروف التى يمر بها العالم، مطالبا الصلاة من أجل الكنيسة ومن أجل الجميع، وأن يحل الله بروحه لمنح السلام والشفاء للجميع.

كان نيافة الأنبا باخوم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر قد أكد أمس أن الكنيسة تواصل العمل بتوصيات البيان الرابع والذي صدر من صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بتاريخ ١٠ مايو الجاري، مشيرا إلى أنه من المقرر انعقاد سنودس الكنيسة، خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو لدراسة أمر إعادة الصلوات بالكنائس.

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