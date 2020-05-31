وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان عازف فرقة الأوبرا الإنجليزى ديفيد هيلز

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين بالأوبرا عازف البيانو بفرقة الأوبرا الانجليزى ديفيد هيلز الذى رحل عن عالمنا اليوم الاحد 31 مايو عن عمر جاوز 63 عام.





وقالت وزيرة الثقافة، إن الراحل أحد المبدعين الأجانب الذين عشقوا مصر، واقاموا بها وتأثروا بحضارتها العريقة.





وأضافت انه طوال مشواره الفنى نجح فى نقل خبراته الى اجيال جديدة من الفنانين الذين باتوا نجوما فى عالم الموسيقى الكلاسيكية ، مشيرة الى انجازاته الفنية طوال رحلة عطاءه التى امتدت الى ما يزيد عن عشرين عاما.





يذكر ان ديفيد هيلز تخرج فى مدرسة جيلد هول للموسيقى والدراما بلندن وتخصص فى العزف على اله البيانو ، عمل كعازف مصاحب بكونسرفتوار القاهرة ثم فرقة أوبرا القاهرة منذ عام 1980 وحتى الآن ، قدم العديد من الحفلات المنفردة والرسيتالات المشتركة مع مغنيين إلى جانب مصاحبة حفلات موسيقى الحجرة .