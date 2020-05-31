حركة الطيران تهدد عودة ساسي وبن شرقي وأوناجم إلى الزمالك

أكد تقرير تونسي اليوم، الأحد، أن نادي الزمالك يواجه أزمة، بسبب صعوبة عودة لاعبيه الأجانب، في الموعد المحدد لهم، نتيجة توقف حركة الطيران المنتظم بين القاهرة وعواصم العالم.
وذكر موقع " لو 360 سبورت" المغربي، أن الزمالك أكثر الفرق المتضررة من غياب لاعبيه الأجانب عن التدريبات المقرر عودتها 15 يونيو المقبل، بعد موافقته على سفر كل من فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وكاسونجو إلى بلادهم، عقب قرار إيقاف النشاط الرياضي في مصر.
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وأضاف الموقع المغربي، أن الزمالك سيضطر إلى استئناف تدريباته، بدون لاعبيه الأجانب، لحين عودة حركة الطيران.
كان مجلس الوزاراء، أعلن مؤخرا على موافقتع لاسئتناف الأندية لتدريباتها، بداية من منتصف شهر يونيو المقبل، بصورة تدريجية.
يذكر أن اتحاد الكرة لم يحسم قراره حتى الآن، بشأن مصير مسابقة الدوري، سواء بالاستكمال أو بالإلغاء.