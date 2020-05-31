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أخبار البلد

عبر الفيديو كونفرنس.. زراعة دمياط تتواصل مع المزارعين في الحقول

الأحد 31/مايو/2020 - 04:37 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قامت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط  بالتواصل مع المزارعين على الطبيعة وفي الحقول من خلال تقنية فيديو كونفرانس.

وذلك انطلاقا من جهود ميكنة الخدمات الزراعية وفى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهه تفشى فيروس كورونا وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى  بضرورة تقديم النصائح والدعم للفلاحين والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الإرشاد الزراعي 


 
وقال المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة في دمياط انه تم إجراء تجربة أولية مع مديري الإدارات الزراعية في المكاتب ثم نقلها إلى الحقول مع المزراعين بحضور المهندسين الزراعيين فى جميع التخصصات ومديرى الادارات بالمديرية. 

وأضاف أن ذلك الاجتماع لحسم المشاكل التي تواجههم على ارض الواقع والتواصل معهم باستمرار وتوفير مستلزمات الانتاج والتخفيف من معاناتهم .


قرر وزير الزراعة دراسة التجربة وتقييمها من أجل الاستفادة منها وتعميمها على جميع المديريات وفي كافة أنشطة الإنتاج الزراعي والحيوانية. 
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