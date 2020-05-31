AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أبرزها الشيكولاتة.. أطعمة تتسبب فى إصابتك بالسيلوليت

الأحد 31/مايو/2020 - 07:01 م
السيلوليت
السيلوليت
Advertisements
لمياء الياسين
هل تعانى من السيلوليت وبطء معدل الأيض إليك  بعض الأطعمة التي تعتبر السبب الرئيسى وراء الإصابة بالسيلوليت توقفى عن تناولها يقدمها موقع برايت سايد.

-الأطعمة المالحة
يعد الملح أحد الأسباب الشائعة لتكوين السيلوليت فهو يسبب احتباس السوائل في جسمك.

-الأطعمة الدسمة
عليك أن تراقبى كمية الدهون التي تتناوليها فهى تؤدى إلى ترسب الدهون والإصابة بالسيلوليت.

-السكر
إضافة الكثير من السكر إلى أطباقك يزيد من تكوين الأنسولين ويحفز الإصابة بالسيلوليت.

الأطعمة المصنعة
يمكن للأطعمة المصنعة التي تحتوي على نكهات مضافة والمواد الحافظة  أن تسبب السيلوليت.

-الشوكولاتة
زيادة تناول الشوكولاتة والبسكويت والكوكيز يمكن أن يسبب السيلوليت ويرجع ذلك إلى زيادة نسبة السكر في هذه الأطعمة.

Advertisements

ترشيحاتنا

عند سماع أذان المغرب .. علي جمعة يوصي بالدعاء وترديد 11 كلمة

ذبح ضابط شرطة بولاية فلوريدا من رقبته وسط الاحتجاجات الغاضبة لمقتل فلويد

قررت أنزل من البيت.. ساندي تفاجئ متابعيها ببدلة الوقاية من كورونا.. شاهد

محمد صلاح يمنع موهبة ليفربول من الانتقال إلى ريال مدريد

حصر المخالطين.. إصابة نائب محافظ الإسكندرية ومستشاره بـ «كورونا»

رقم للاستفسار عن كورونا فى كل محافظة.. وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجول ليبدأ من 8 مساء حتى 5 صباحا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتشار فيروس كورونا جعل الفئران أكثر عدوانية.. اعرف السبب

ما علاقة التدخين بكورونا والسيدات ؟ .. تفاصيل

لو بتعانى من ضيق التنفس.. 3 حلول سحرية للتخلص منه فى دقائق