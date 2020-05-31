أبرزها الشيكولاتة.. أطعمة تتسبب فى إصابتك بالسيلوليت

هل تعانى من السيلوليت وبطء معدل الأيض إليك بعض الأطعمة التي تعتبر السبب الرئيسى وراء الإصابة بالسيلوليت توقفى عن تناولها يقدمها موقع برايت سايد.
-الأطعمة المالحة
يعد الملح أحد الأسباب الشائعة لتكوين السيلوليت فهو يسبب احتباس السوائل في جسمك.
-الأطعمة الدسمة
عليك أن تراقبى كمية الدهون التي تتناوليها فهى تؤدى إلى ترسب الدهون والإصابة بالسيلوليت.
-السكر
إضافة الكثير من السكر إلى أطباقك يزيد من تكوين الأنسولين ويحفز الإصابة بالسيلوليت.
الأطعمة المصنعة
يمكن للأطعمة المصنعة التي تحتوي على نكهات مضافة والمواد الحافظة أن تسبب السيلوليت.
-الشوكولاتة
زيادة تناول الشوكولاتة والبسكويت والكوكيز يمكن أن يسبب السيلوليت ويرجع ذلك إلى زيادة نسبة السكر في هذه الأطعمة.