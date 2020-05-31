برع كـ تكفيري فى الاختيار.. محمود كمال: أحب أدوار الشر.. وردود الناس كانت غريبة

قال الفنان محمود كمال ، الذى برع فى دور التكفيرى فى مسلسل الاختيار ، إن ردود لهذه السنة من الجماهير كانت غريبة بعض الشئ فمنهم من قال "حسبي الله ونعم الوكيل إ حنا بنحبك أوى". الفعلالسنةالجماهيرحنا





وأضاف محمود كمال خلال حواره ببرنامج "انبوكس" المذاع على فضائية "صدى البلد 2" أن المخرج بيتر ميمي من رشحه للدور وقال له "مبروك هتكون معانا السنادى".





وأشار الفنان إلى أنه يحب الأدوار البعيدة تماما عن شخصيته، منوها إلى أن كل ما تكون الشخصية مختلفة "يكون فيها تحدى للممثل أكثر".

وتابع أنه لا يوجد اى تشابه بين طريقة تفكيره وبين شخصيته فى الاختيار، منوها إلى أنه يحب شخصية الشر ويرى ان الممثل يبذل مجهودًا أكبر فيها .



