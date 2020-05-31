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توك شو

برع كـ تكفيري فى الاختيار.. محمود كمال: أحب أدوار الشر.. وردود الناس كانت غريبة

الأحد 31/مايو/2020 - 06:57 م
محمود كمال
محمود كمال
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ريهام فيكتور
قال الفنان محمود كمال ، الذى برع فى دور التكفيرى فى  مسلسل الاختيار ، إن ردود الفعل لهذه السنة من الجماهير كانت غريبة بعض الشئ فمنهم من قال "حسبي الله ونعم الوكيل إحنا بنحبك أوى". 

وأضاف محمود كمال خلال حواره ببرنامج "انبوكس" المذاع على فضائية "صدى البلد 2" أن المخرج بيتر ميمي من رشحه للدور وقال له "مبروك هتكون معانا السنادى".

وأشار الفنان إلى أنه يحب الأدوار البعيدة تماما عن شخصيته، منوها إلى أن كل ما تكون الشخصية مختلفة "يكون فيها تحدى للممثل أكثر". 
   
وتابع أنه لا يوجد اى تشابه بين طريقة تفكيره وبين شخصيته فى الاختيار، منوها إلى أنه  يحب شخصية الشر ويرى ان الممثل يبذل مجهودًا أكبر فيها .

وأكد أن الممثل لابد ان يضع في اعتباره أثناء تجسيد الدور أن كل أفكار الشخصية حتى وإن كانت متعارضة مع أفكاره الشخصية لتصل بصدق إلى الجمهور .
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