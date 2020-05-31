اخبار الحوادث .. تطهير المنشآت الشرطية والمحاكم استعدادا لاستقبال المواطنين .. تحرير محاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات

نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية جاء أبرزها كالآتي:
اشتعال 3 أطنان وإصابة 3 أشخاص .. حريق بمصنع كرتون بالقليوبية
أصيب 3 عمال باختناق جراء حريق شب فى مصنع كرتون بـ قها وتم نقل المصابين للمستشفى بنها التعليمى.
استعدادًا لبدء العمل غدا.. تطهير وتعقيم مقار الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والمرور.. صور
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد وفى ضوء ما تقرر من إستئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية ( الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية) بالإضافة إلى استئناف العمل لاستخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور.. على مستوى الجمهورية إعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو القادم.
تجديد حبس اليوتيوبر منة عبد العزيز و6 آخرين في واقعة اغتصابها
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس اليوتيوبر منة عبدالعزيز المعروفة إعلاميًا بـ فتاة الاغتصاب و٦ آخرين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
فتحت المحاكم أبوبها منذ أمس لاستقبال المواطنين والمحامين، لنظر القضايا التي يتم نظرها أمام الجنح والجنح المستأنف في كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك القضايا المحبوس على ذمتها متهمين وتلك المحجوزة للنطق الحكم، وعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها وجلسات الدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط على أن يستمر العمل بذلك النظام لمدة أسبوعين تمهيدا لعودة جميع الدوائر المختلفة بكامل طاقاتها للعمل اعتبارا من 13 يونيو المقبل، وسط إجراءات احترازية بناءً على الخطة التي وضعتها وزارة العدل في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.
شاهد.. تحرير محاضر للمواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة