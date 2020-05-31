اخبار الحوادث .. تطهير المنشآت الشرطية والمحاكم استعدادا لاستقبال المواطنين .. تحرير محاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات

نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية جاء أبرزها كالآتي:





اشتعال 3 أطنان وإصابة 3 أشخاص .. حريق بمصنع كرتون بالقليوبية

أصيب 3 عمال باختناق جراء حريق شب فى مصنع كرتون بـ قها وتم نقل المصابين للمستشفى بنها التعليمى. المزيد ..





استعدادًا لبدء العمل غدا.. تطهير وتعقيم مقار الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والمرور.. صور