AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اخبار الحوادث .. تطهير المنشآت الشرطية والمحاكم استعدادا لاستقبال المواطنين .. تحرير محاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامات

الأحد 31/مايو/2020 - 05:18 م
تطهبر المنشأت الشرطية
تطهبر المنشأت الشرطية
Advertisements
قسم الحوادث
نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية جاء أبرزها كالآتي:

اشتعال 3 أطنان وإصابة 3 أشخاص .. حريق بمصنع كرتون بالقليوبية
أصيب 3 عمال باختناق جراء حريق شب فى مصنع كرتون بـ قها وتم نقل المصابين للمستشفى بنها التعليمى.

استعدادًا لبدء العمل غدا.. تطهير وتعقيم مقار الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والمرور.. صور
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد وفى ضوء ما تقرر من إستئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية ( الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية) بالإضافة إلى استئناف العمل لاستخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور.. على مستوى الجمهورية إعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو القادم.

تجديد حبس اليوتيوبر منة عبد العزيز و6 آخرين في واقعة اغتصابها
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس اليوتيوبر منة عبدالعزيز المعروفة إعلاميًا بـ فتاة الاغتصاب و٦ آخرين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

30 صورة ترصد عودة العمل بالمحاكم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
فتحت المحاكم أبوبها منذ أمس لاستقبال المواطنين والمحامين، لنظر القضايا التي يتم نظرها أمام الجنح والجنح المستأنف في كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك القضايا المحبوس على ذمتها متهمين وتلك المحجوزة للنطق الحكم، وعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها وجلسات الدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط على أن يستمر العمل بذلك النظام لمدة أسبوعين تمهيدا لعودة جميع الدوائر المختلفة بكامل طاقاتها للعمل اعتبارا من 13 يونيو المقبل، وسط إجراءات احترازية بناءً على الخطة التي وضعتها وزارة العدل في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.

شاهد.. تحرير محاضر للمواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة
بدأت الأجهزة الأمنية منذ امس في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بالزام المواطنين بارتدا الكمامات الطبية فى الامكان العامة للوقاية من فيروس كورونا المنتشر .

هيروين بـ 24 مليون جنيه .. 5 مديريات أمن تشارك فى ضبط أخطر عصابات تجارة وتصنيع المخدرات .. صور
نجحت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال جلب وتصنيع المواد المخدرة وترويجها وبحوزتهم 121 كيلو جرام لـ مخدر الهيروين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العدل: الكمامة شرط دخول المحاكم.. وتحديد جلسات القضايا الجديدة بما يتناسب مع المؤجلات

قبل عودة العمل بالمحاكم.. 8 إجراءات لمواجهة انتشار كورونا في دور العدالة

الأحد.. عودة خدمات توثيق التوكيلات بالشهر العقاري.. والمحاكم ١٣ يونيو

الاثنين.. 5 جهات حكومية خدمية تعود للعمل صباح 1 يونيو.. تعرف عليها

رئيس نادي القضاة يطالب بمد فترة الحظر وتأجيل استئناف العمل إلى بعد ذروة كورونا

شاهد.. تحرير محاضر للمواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة

ترشيحاتنا

خضوع 3 موظفين بالجبلاية للحجر الصحي لمخالطتهم محمود سعد

تجديد حبس اليوتيوبر منة عبد العزيز و6 آخرين في واقعة اغتصابها

بـ الأبيض والأسود .. هبة مجدى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

كورونا في الجبلاية.. اللجنة الطبية باتحاد الكرة تعلن نتائج تحاليل 10 موظفين

لمدة أسبوع.. أبوظبي تحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها

وزير خارجية النمسا: الإعلان عن تسهيلات جديدة للسفر إلى دول الجوار الأربعاء المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قررت أنزل من البيت.. ساندي تفاجئ متابعيها ببدلة الوقاية من كورونا.. شاهد

بملابس رياضية.. ياسمين صبري بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

فى العوامة.. مى سليم تستقبل الصيف بـ الأحمر الجريء