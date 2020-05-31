الاتحاد الدولي لكرة الصالات يوافق على تعديلات المصري محمد علي ويطبقها في كأس العالم المقبلة

وافق الاتحاد الدولى لكرة الصالات على اجراء التعديلات المقترحة التى تقدم بها الخبير المصري محمد على المدير الفنى الأسبق لمنتخبات مصر والسعودية والعديد من الأندية.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلن عن النظر فى عودة النشاط الرياضى وفتح الأندية ومراكز الشباب منتصف شهر يونيو القادم.
شملت التعديلات المقترحة من جانب الخبير المصري والخاصة بركلات الترجيح انه اذا ما انتهت أى مباراة بالتعادل واضطر الفريقان للجوء لركلات الترجيح وجاء الاقتراح باللجوء الى أداء ٥ ركلات ترجيحية لكل فريق بدلا من ثلاثة وذلك لمنح الفرصة أكثر لكل فريق.
وأكد محمد على أن
الاتحاد الدولى وافق على تنفيذ التعديلات الجديدة ابتداء من كأس العالم القادمة
والمقرر اقامتها فى ليتوانيا فى الفترة من ١٢ سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر ٢٠٢١.
يذكر أن من أهم
مبررات التعديلات أن ثلاث ركلات فقط فرصتها أقل لأى فريق وقد تطيح بأى فريق
مصنف عالميا من الألقاب بدليل خروج البرازيل صاحب اللقب ٥ مرات وبطل العالم لأول
مرة على يد ايران من دور الثمانية والتى تشارك لأول مرة وكذلك الاطاحة باليابان
على يد فيتنام من تصفيات آسيا.