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رياضة

الاتحاد الدولي لكرة الصالات يوافق على تعديلات المصري محمد علي ويطبقها في كأس العالم المقبلة

الأحد 31/مايو/2020 - 06:06 م
صدى البلد
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يسري غازي

وافق الاتحاد الدولى لكرة الصالات على اجراء التعديلات المقترحة التى تقدم بها الخبير المصري محمد على  المدير الفنى الأسبق لمنتخبات مصر والسعودية والعديد من الأندية.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلن عن النظر فى عودة النشاط الرياضى وفتح الأندية ومراكز الشباب منتصف شهر يونيو القادم.

 

شملت التعديلات المقترحة من جانب الخبير المصري والخاصة بركلات الترجيح انه اذا ما انتهت أى مباراة بالتعادل واضطر الفريقان للجوء لركلات الترجيح وجاء الاقتراح باللجوء الى أداء ٥ ركلات ترجيحية لكل فريق بدلا من ثلاثة وذلك لمنح الفرصة أكثر لكل فريق. 

وأكد محمد على أن الاتحاد الدولى وافق على تنفيذ التعديلات الجديدة ابتداء من كأس العالم القادمة والمقرر اقامتها فى ليتوانيا فى الفترة من ١٢ سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر ٢٠٢١.

 

يذكر أن من أهم مبررات التعديلات أن ثلاث ركلات فقط فرصتها أقل لأى فريق وقد تطيح بأى فريق مصنف عالميا من الألقاب بدليل خروج البرازيل صاحب اللقب ٥ مرات وبطل العالم لأول مرة على يد ايران من دور الثمانية والتى تشارك لأول مرة وكذلك الاطاحة باليابان على يد فيتنام من تصفيات آسيا.

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