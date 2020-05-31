شريف شعبان: نعتبر هذا الموسم استثنائياً ونحترم حق الأندية في الصعود وتتويج الأهلي بالدوري

أكد شريف شعبان، مدير الكرة بنادي سوهاج الرياضي، أحد أندية مجموعة الصعيد، انه يحترم وبشده حق الأندية أصحاب صدارة مجموعته لكن الوضع مستحيل في ظل جائحة كورونا .
كما أوضح"
شعبان" أنه من المستحيل عودة واستكمال الدورى في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في
الفترة الحالية، مع استنفاد الموارد المادية لأغلب فرق الدرجة الثانية والثالثة
، واصفا ان استكمال الدورى شبه مستحيل
.
واختتم "شعبان "حديثه بأن طرح خلال الاجتماع الودي بنادي الترسانة من اجل مناقشة عودة الدورى، أن القرار الصحيح هو اعطاء الفرصة للاندية المنافسة وحقها بالصعود للدورى الممتاز وكذلك إعطاء بطولة الدورى الممتاز لصاحب الصدارة النادي الاهلي، واعتبار هذا الموسم موسما استثنائيا ، والتركيز بالتحضير للموسم الجديد بعد تخطي جائحة كورونا .
وكشف شريف شعبان انه تلقي دعوة من رئيس نادي الترسانة طارق السعيد لعقد اجتماع من اجل مناقشة عودة الدورى ، وانه حضر ممثلا عن مسئولي مجلس ادارة نادي سوهاج نظرًا لبعد المسافة .