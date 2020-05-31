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رياضة

شريف شعبان: نعتبر هذا الموسم استثنائياً ونحترم حق الأندية في الصعود وتتويج الأهلي بالدوري

الأحد 31/مايو/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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رباب الهواري
أكد شريف شعبان، مدير الكرة بنادي سوهاج الرياضي، أحد أندية مجموعة الصعيد، انه يحترم وبشده حق الأندية أصحاب صدارة مجموعته لكن الوضع مستحيل في ظل جائحة كورونا . 

كما أوضح" شعبان" أنه من المستحيل عودة واستكمال الدورى في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في الفترة الحالية، مع استنفاد الموارد المادية لأغلب فرق الدرجة الثانية والثالثة ، واصفا ان استكمال الدورى شبه مستحيل .

واختتم "شعبان "حديثه بأن طرح خلال الاجتماع الودي بنادي الترسانة من اجل مناقشة عودة الدورى، أن القرار الصحيح هو اعطاء الفرصة للاندية المنافسة وحقها بالصعود للدورى الممتاز وكذلك إعطاء بطولة الدورى الممتاز لصاحب الصدارة النادي الاهلي، واعتبار هذا الموسم موسما استثنائيا ، والتركيز بالتحضير للموسم الجديد بعد تخطي جائحة كورونا . 

وكشف شريف شعبان انه تلقي دعوة من رئيس نادي الترسانة طارق السعيد لعقد اجتماع من اجل مناقشة عودة الدورى ، وانه حضر ممثلا  عن مسئولي مجلس ادارة نادي سوهاج نظرًا لبعد المسافة .

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