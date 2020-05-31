رينو تسرح 4 آلاف موظف .. والعمال يتظاهرون





والسبب في ذلك هو توقف الإنتاج في المصنع والذي يعمل به 2100 شخص بالإضافة إلى اتجاه رينو إلى تسريح حوالي 4 آلاف عامل على الأقل في فرنسا.





كما تخطط رينو إلى نقل إنتاج سيارات كانجو الكهربائية إلى بلدية دواي والتي تبعد حوالي 70 كم عن مدينة موبيج وهو أيضا ما أثار غضب العمال مما أدي إلى خروجهم اليوم .





وظهر العمال وهم يكتبون على لافتات وسترات يرتدونها شعارات تؤكد على ارتباط المصنع بسكان بلدية موبيج وأن نقله سيكون كارثة لهم .





كما أن رينو أعدت خطة إعادة هيكلة وتقليص حجم عمالها حول العالم وذلك من أجل توفير 2 مليار يورو خلال الثلاث سنوات المقبلة.





وعلى الرغم من ذلك فإن رينو لم تكشف عن خطتها بعد تسريح الموظفين، وإلغاء الوظائف سيتضمن تنقلات داخلية ورحيلا طوعيا.





قام عمال شركة رينو بمظاهرة أمام مصنع الشركة في شمال فرنسا وذلك احتجاجا على قرار الاستغناء عن ما يقرب من 4 آلاف موظف.