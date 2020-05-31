إصابة عمرو صلاح مذيع نغم fm بفيروس كورونا.. شاهد

أصيب عمرو صلاح مذيع نغم fm بفيروس كورونا المستجد.





وكتب هيثم الفيل، أحد أصدقاء عمرو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "يا جماعة كل اللي بيحبني يدعي لعمرو صلاح.. عمرو بالنسبالي مش مذيع او ممثل اشتغل معايا على مدار سنين.. عمرو بالنسبالي بجد واحد من ولادي والتيم بتاعي اول دخوله الميديا كان معايا".

وأضاف: "صدقت موهبته من اول لحظة. عمرو الجدعنة والإخلاص والمحبة في الشغل وبره الشغل. عمرو واحد من المخلصين القليلين اللي بيعترف بفضل اي حد ومساعدة اي حد ليه. نوعية عمرو دي مابقتش موجودة كتير. أي حد حب يرامجنا الحكم بعد المزاولة والجاسوس والمافيا اكيد عارف عمرو صلاح وعمرو من اشطر مذيعين نغم اف ام كمان دلوقتي".



وتابع هيثم الفيل قائلا: "حتقوم منها يا عمرو ان شاءالله بالسلامة ...كورونا وبتاع ايه... قوم منها عشان نعمل حاجة جديدة ان شاء الله. ربنا يحفظك يا عمرو ويحرسك بعنايته. وشكرا يا احمد محسن انك عرفتني على طول عشان اكيد في ناس كتير بتحب عمرو و لما تعرف حتدعيله".





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وانهالت التعليقات المسانده لعمرو صلاح لتجاوز محنة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.