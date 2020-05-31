AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى بورسعيد ..صور

الأحد 31/مايو/2020 - 07:04 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها بمنطقة الجنوب تحت اشراف محارب هيلع رئيس حي الجنوب .

وأسفرت الحملة عن ازالة مباني على أرض زراعة خاضعة لولاية هيئة التعمير بعدد ١٤ منزل على مساحة ١٧٠٢ م٢ بمنطقة جمعيتي الخير وقبلي مشروع ناصر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف حملات ازالة التعديات علي اراضي الدولة والاراضي الزراعية والبناء المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

واكد رئيس حي الجنوب، أن هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد بالمتابعة المستمرة لاي تعدى على أراضى الدولة والاراضي الزراعية وازالته علي الفور واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى بورسعيد ..صور
إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى بورسعيد ..صور
إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى بورسعيد ..صور
إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى بورسعيد ..صور
إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى بورسعيد ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حق الشعب.. إزالة 14 حالة تعد على أراض أملاك الدولة في بورسعيد

حق الشعب.. تنفيذ ١٧ حالة إزالة تعديات على أملاك الدولة جنوب بورسعيد

حق الشعب.. الأجهزة التنفيذية تنتفض ضد مغتصبي أراضي الدولة.. محافظ القليوبية يزيل برجين مخالفين ببنها.. وإزالة 38 حالة تعد على أراض زراعية في قنا

حق الشعب.. إزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف في بورسعيد

محافظ بورسعيد: تنفيذ عدة قرارات إزالة على مساحة ١٢٠٠م٢

تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة ببورسعيد

ترشيحاتنا

قررت أنزل من البيت.. ساندي تفاجئ متابعيها ببدلة الوقاية من كورونا.. شاهد

رقم للاستفسار عن كورونا فى كل محافظة.. وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجول ليبدأ من 8 مساء حتى 5 صباحا

لمواجهة عمليات النهب.. ترامب يطالب بنشر الحرس الوطني في باقي المدن الأمريكية

إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 عبر 3 روابط .. قريبا

أخبار الرياضة.. مالك وادي دجلة يوضح تصريحاته حول إصابة الخطيب بـ كورونا.. شوبير يحسم مصير سحب السوبر الأفريقي من الزمالك

الليلة بـ 100 ألف جنيه.. "النواب" يهاجم تكاليف علاج كورونا في المستشفيات الخاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتشار فيروس كورونا جعل الفئران أكثر عدوانية.. اعرف السبب

ما علاقة التدخين بكورونا والسيدات ؟ .. تفاصيل

لو بتعانى من ضيق التنفس.. 3 حلول سحرية للتخلص منه فى دقائق