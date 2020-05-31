إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى بورسعيد ..صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها بمنطقة الجنوب تحت اشراف محارب هيلع رئيس حي الجنوب .





وأسفرت الحملة عن ازالة مباني على أرض زراعة خاضعة لولاية هيئة التعمير بعدد ١٤ منزل على مساحة ١٧٠٢ م٢ بمنطقة جمعيتي الخير وقبلي مشروع ناصر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.





يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف حملات ازالة التعديات علي اراضي الدولة والاراضي الزراعية والبناء المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.



