لاعبون ينحتون في الصخر.. كلوب يكشف سر عشقه للقارة السمراء

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي ، عن سبب عشقه للقارة الإفريقية.





وقال كلوب إنه مفتون بالقارة الإفريقية، منذ أن شاهد توني إيبواه، في الدوري الألماني.





وأكد الألماني، أن القارة الإفريقية، صدرت العديد من النجوم إلى أوروبا، وهؤلاء يمكنهم النمو بالقارة إلى مكانة أفضل.





وقال كلوب في تصريحات لصحيفة "جارديان" الإنجليزية: "في إفريقيا هناك العديد من الروايات الرائعة، التي جعلتنا نعشقها ونعشق طريقة لاعبيها.









وأضاف "البعض يأتي من عائلات عاملة ولم يكن لديه أي شيء، ويصعب عليه العمل في أوروبا، لكن كل اللاعبين الآفارقة لديهم قصص".





وأكد أنه "ينظر إلى ساديو ماني، لقد تهرب من المنزل من أجل النجاح، كذلك محمد صلاح الذي كان يهدر 5 ساعات من يومه في المواصلات لكي يذهب إلى التدريبات".



