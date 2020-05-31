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منوعات

شاهد.. لحظة دهس سيارة ضخمة للمتظاهرين بأمريكا

الأحد 31/مايو/2020 - 07:07 م
احمد شريف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو صادم لحظة دهس عربة ضخم سوداء للمتظاهرين بأحد الولايات الأمريكية احتجاجا على وفاة الشاب الاسمر جورج فلويد، الذي قتل على يد أحد الضباط البيض.


ويوضح الفيديو المتداول، سيارة سوداء ضخمة تدهس المتظاهرين في وضوح النهار، ثم تتوقف للحظات وتفر بعدها هاربة بين صرخات المتظاهرين، بعد أن دهس بعضهم.


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واثار الفيديو المتداول استياء رواد التواصل بأمريكا، مطالبين باستمرار التظاهرات في كافة أنحاء الولاية الأمريكية، للقصاص للشاب المقتول على يد أحد الضباط البيض، بولاية  مينيسوتا.


وكان تم تصوير الضابط الأبيض المدعو بتشوفين وهو راكع على عنق الأمريكي الأفريقي جورج فلويد ، 46 عاما ، في مقطع فيديو انتشر بسرعة ، مما أثار غضبا دوليا.


فيما تستمر الاحتجاجات الشعبية بكافة الولايات المتحدة الأمريكية، بيومها الثالث، حيث يزداد عدد المتظاهرين يوم تلو الاخر، حيث وصف البعض تلك التظاهرات بالربيع الأمريكي .



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