طلعت يوسف لـ صدى البلد: استكمال الدوري أمر في غاية الصعوبة.. وقطاع الناشئين أصبح ذو أهمية كبيرة

أصبح استئناف الدوري المصري خلال الفترة المقبلة عملية معقدة للغاية ، خصوصا

عقب عدم قدرة بعض الأندية على تحمل التكالف المادية للحفاظ على اللاعبين من فيروس

انتشار كورونا.

ويريد عدد من المدريين الفنين إلغاء الدوري هذا الموسم فيما يرغب البعض الآخر في استئناف البطولة لتفادي الخسائر المتوقعة.





موقع "صدى البلد" الإخباري تحدث إلى طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري لمعرفة موقف الفريق من استئناف النشاط الرياضي من جديد.





في البداية ماهو موقف نادي للاتحاد السكندري من استئناف الدوري المصري؟

عودة الدوري المصري في ظل انتشار فيروس كورونا في غاية الصعوبة ولا يستطيع أحد تحمل تكلفة إعادة الدوري للحفاظ على اللاعبين، خصوصا في ظل ارتفاع عدد الإصابات والوفيات .





لماذا يرفض الاتحاد السكندري استكمال بطولة الدوري المصري؟

الأزمة المالية التي تواجه الأندية تتطلب إلغاء الدوري هذا العام والتفكير في الاستعداد للموسم الجديد ومدة إعادة تأهيل اللاعبين غير كافية.





ما هي المدة الزمنية لإعادة تأهيل اللاعبين من جديد؟.

قال طلعت يوسف إن التدريبات المنزلية لا يتم الإعتراف بها ونحتاج من 4 إلي 5 أسابيع من أجل إعادة تأهيل اللاعبين من جديد للقدرة على استئناف بطولة الدوري، والمسابقة ستنتهي في شهر نوفمبر المقبل، في ظل توقفات المنتخب والارتباطات في المرحلة المقبلة، وبالتالي فإن استئناف الدوري سيفسد الموسم الجديد.





كيف يؤثر العامل المادي على استئناف بطولة الدوري؟

فيروس كورونا تسبب في خسائر مالية كبيرة عقب توقف النشاط الرياضي ومعظم اللاعبين لم تحصل على مستحقاتها المالية متسائلا: "كيف يتم تحمل تكلفة الفنادق الخاصة والإجراءات الاحترازية ودفع مستحقات اللاعبين في ذلك الوقت".





وعن الصفقات والتدعيمات.. كيف ترى الاعتماد على قطاع الناشئين الخاص بالأندية؟.

قطاع الناشئين أصبح ذو أهمية خلال الفترة الحالية خصوصا في ظل تعثر الأندية في الحصول على بعض الصفقات الأجنبية.





ما هو موقف نادي الاتحاد السكندري من رزاق سيسه.

نأمل في تواجد رزاق سيسه في صفوف الاتحاد السكندري لكن الحديث عن إعاراته من جديد أوالحصول على خدماته بصفة نهائية في ذلك الوقت صعب للغاية خصوصا في عدم وجود رؤية واضحة من إلغاء موسم الدوري او العودة.



