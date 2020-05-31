وزير النقل يوجه قيادات السوبرجيت بالمتابعة المستمرة لارتداء الركاب للكمامات داخل الأتوبيسات

وجه وزير النقل كامل الوزير، رئيس وقيادات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (السوبر جيت)، بالمتابعة المستمرة والدورية للتأكد من تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء المواطنين للكمامات في وسائل المواصلات العامة ومنها أتوبيسات السوبرجيت.





وأكد وزير النقل، أهمية الالتزام بهذه القرارات التي تهدف لحماية سلامة وصحة المواطنين والمجتمع، خاصة مع توفير الشركة كمامات وقائية للبيع داخل منافذ مكاتب الحجز لمن لا يرتدي الكمامات.