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أخبار البلد

وزير النقل يوجه قيادات السوبرجيت بالمتابعة المستمرة لارتداء الركاب للكمامات داخل الأتوبيسات

الأحد 31/مايو/2020 - 07:20 م
السوبرجيت
السوبرجيت
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حمادة خطاب
وجه  وزير النقل كامل الوزير، رئيس وقيادات شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (السوبر جيت)، بالمتابعة المستمرة والدورية للتأكد من تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ارتداء المواطنين للكمامات في وسائل المواصلات العامة ومنها أتوبيسات السوبرجيت.

وأكد وزير النقل، أهمية الالتزام بهذه القرارات التي تهدف لحماية سلامة وصحة المواطنين والمجتمع، خاصة مع توفير الشركة كمامات وقائية للبيع داخل منافذ مكاتب الحجز لمن لا يرتدي الكمامات.
 
كما شدد وزير النقل على ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا من حيث ارتداء العاملين للكمامات واستمرار  أعمال التطهير والتعقيم المستمر لمقر وجراجات الشركة ومكاتب حجز التذاكر واماكن الانتظار والاتوبيسات.

ووجه وزير النقل، بالاستمرار في تنفيذ  الخطة الشاملة لتطوير أسطول  الشركة، ورفع الكفاءة الفنية له بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعى، بما يساهم فى مواكبة خطط الدولة التنموية فى المحافظات المختلفة.
وزير النقل يوجه قيادات السوبرجيت بالمتابعة المستمرة لارتداء الركاب للكمامات داخل الأتوبيسات
وزير النقل يوجه قيادات السوبرجيت بالمتابعة المستمرة لارتداء الركاب للكمامات داخل الأتوبيسات
وزير النقل يوجه قيادات السوبرجيت بالمتابعة المستمرة لارتداء الركاب للكمامات داخل الأتوبيسات
وزير النقل يوجه قيادات السوبرجيت بالمتابعة المستمرة لارتداء الركاب للكمامات داخل الأتوبيسات
وزير النقل يوجه قيادات السوبرجيت بالمتابعة المستمرة لارتداء الركاب للكمامات داخل الأتوبيسات
وزير النقل يوجه قيادات السوبرجيت بالمتابعة المستمرة لارتداء الركاب للكمامات داخل الأتوبيسات
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