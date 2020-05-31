بالتايجر.. شاهد أحدث ظهور لهنا الزاهد عبر الانستجرام





نشرت النجمة هنا الزاهد فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .





وظهرت هنا الزاهد في الفيديو بفستان تايجر وشعر مسدول في أجواء مشمسة.





يذكر أن هنا الزاهد قدمت مؤخرا برنامج "هزر فزر"، فى أول تجربة لها فى تقديم البرامج التليفزيونية.





وتعتمد فكرة البرنامج على تقسيم الضيوف خلال الحلقة لفريقين بكوكبة من أشهر نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.



