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فن

بالتايجر.. شاهد أحدث ظهور لهنا الزاهد عبر الانستجرام

الأحد 31/مايو/2020 - 07:26 م
صدى البلد
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اسماء الحسيني

نشرت النجمة هنا الزاهد فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وظهرت هنا الزاهد في الفيديو بفستان تايجر وشعر مسدول في أجواء مشمسة. 

يذكر أن هنا الزاهد قدمت مؤخرا برنامج "هزر فزر"، فى أول تجربة لها فى تقديم البرامج التليفزيونية.

وتعتمد فكرة البرنامج على تقسيم الضيوف خلال الحلقة لفريقين بكوكبة من أشهر نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.

برنامج "هزر فزر" تقدمه هنا الزاهد، ويبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناة cbc.
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