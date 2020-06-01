برلماني يقدم روشتة لسد عجز مؤسسات الدولة من العاملين

قال سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن عددا كبيرا من مؤسسات
الدولة لديها زيادة كبيرة في العمالة، لافتًا إلى أنه قام منذ عامين بتقديم مقترح برلماني لانتداب 1000 موظف قطاع الشهر العقارى، حيث إنه كان يشهد عجزا كبيرا فى الموظفين في السنوات الماضية.
وأكد "البطيخى"، لـ"صدى البلد"، أن التعيين فى الحكومة تم وقفه منذ 2016، وهناك عدد كبير من الموظفين يقومون بإنهاء الخدمة أو الخروج على المعاش، مما يؤدى إلى عجز داخل المؤسسات
، وينبغى أن تنظر الدولة إلى انتداب عدد من المؤسسات التي توجد بها زيادة فى الأعداد؛ ليتم توزيعهم فى المؤسسات الأخرى.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن قطاع الرقابة الصناعية المسئولة عن التفتيش على مصانع بير السلم يوجد به أيضا عجز فى المسئولين، مؤكدًا أنه تواصل مع المسئولين فى هذا الأمر؛ من أجل زيادة أعداد فريق العمل للقضاء على مصانع بير السلم.
وكان ذلك بعد أن قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة بشأن التدريب التحويلى للجهاز الإدارى، حيث يوجد عمالة زائدة فى بعض مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى التوازي يوجد عجز صارخ فى بعض القطاعات التابعة لإدارات مختلفة على مستوى الجمهورية.
وأضاف "ملك"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا العجز تسبب فى عدم قدرة هذه القطاعات على أداء وتنفيذ البرنامج والخطط الموضوعة من قبل الدولة بشكل أمثل الذى يحقق الغرض والهدف منها للوطن والمواطن.
وكانت د. سماح سعد، أشارت إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طالبت مرارًا وتكرارا وزير العدل السابق بسد عجز قطاع الشهر العقارى، تابعت النائبة حديثها "لازم نعمل إعادة توزيع العمالة الزائده ونشوف الناس اللى بتطلع معاش نحط بديل لها والرئيس مش هيشتغل لوحده".
وأكدت النائبة، أنها علمت أن وزيرة التخطيط الحالية هالة السعيد تعمل على هذا الأمر، مطالبة بضرورة الإسراع خطة إعادة الهيكلة لاحتياج عدد كبير من المؤسسات لها.
وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: قد ظهر هذا العجز فى الأداء لبعض القطاعات مثل قطاع الرقابة بإدارة التموين على مستوى الجمهورية والذى يعانى من قل عدد أفراده ، مما أثر بشكل كبير على أداء الدور الرقابى ومراقبة السلع وضبط الأسعار وحماية المستهلك.
كما أكد أن هناك عجزا صارخا فى مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية وعلى سبيل المثال مديرية الزراعة بمحافظة المنيا التى تعانى عجز كبير فى عدد المهندسين الزراعيين ، والذى سيصل بعد 4 أعوام إلى ذروته عقب خروج الأعداد الموجودة حاليا على المعاش، مما أثر بشكل كبير على أداء دورهم فى حماية الأراضى الزراعية والإرشاد الزراعي وحصر المزروعات الموسمية بشكل منضبط.