برلماني يقدم روشتة لسد عجز مؤسسات الدولة من العاملين

قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة بشأن التدريب التحويلى للجهاز الإدارى، حيث يوجد

فى بعض مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى التوازي يوجد عجز صارخ فى بعض القطاعات التابعة لإدارات مختلفة على مستوى الجمهورية.

وكان ذلك بعد أن