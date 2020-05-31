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فن

بعد إصابتها بـ كورونا.. إبراهيم فايق يدعو للمذيعة آية شاهين

الأحد 31/مايو/2020 - 10:40 م
ايه عبد الرحمن
ايه عبد الرحمن
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اسماء الحسيني
شارك الاعلامي إبراهيم فايق صورة للمذيعة آية شاهين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .


وتمنى لها الشفاء العاجل بعد اصابتها بفيروس كورونا وكتب على صورتها معلقًا :"الف سلامة عليكى يا اية ..ربنا يشفيكى ويعافيكى يارب ..انتى انسانة محترمة ومذيعة شاطرة وكلنا بندعي لك ".


وكشفت مذيعة قناة “cbc” اكسترا آية عبد الرحمن شاهين، عن إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت متابعيها بالدعاء لها وأكدت أنها واثقة من الشفاء قريبًا بدعوات متابعيها.


وكتبت آية عبد الرحمن شاهين تدوينة على موقع الفيس بوك قالت فيها: “الحمدلله تم التأكد من اصابتي بفيروس كورونا ..ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم.
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