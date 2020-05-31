حملة على المحال والأسواق لضبط الأسعار ومنع الاحتكار في الوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد ، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة تموينية، اليوم الأحد، لمكافحة الممارسات الاحتكارية والجرائم التموينية وضبط الأسعار.





قال المهندس صلاح السيد، مدير مديرية التموين بالمحافظة، إن الحملات أسفرت في مدينة الخارجة، عن تحرير "4" محاضر لبيع سجائر بأزيد من التسعيرة المقررة، وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة.





أوضح السيد، أن الحملات التموينية، مستمرة على محال بيع السجائر للتأكد من البيع بالأسعار المقررة ومصادر إنتاجها.

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لفت الي أن الحملات مستمرة علي المحال والاسواق بصفة دورية، بهدف التأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، ومنع استغلال الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الإستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبناء على شكوى المواطنين من احتكار وزيادة أسعار السجائر.





شدد مدير التموين بالوادي الجديد، على تشديد الرقابة على المحلات والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.



