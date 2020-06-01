برلمانية تكشف مزايا خطة الحكومة في زيادة التصدير واحتواء أزمة كورونا

أشادت د. سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بجهود الدولة فى تحسن صادرات مصر في عدد من المجالات بنهاية عام 2018، والتي تأتي نتاج الخطط التي وضعها مجلس إدارة المجلس التصديري بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار خطتها لدعم الصادرات المصرية وزيادتها لـ 2030.
وقالت "سعد" لـ" صدى البلد"، إن الحكومة قامت بجهود جبارة من اجل احتواء أزمة فيروس كورونا فى البلاد، ووضعت خطة حكيمة للسيطرة على الموقف ومن أبرز هذه الخطة عدم وقف التصدير للخارج لمنتجات معينة أبرزها المحاصيل الزراعية والشفرات والسخانات وغيرها.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة أدت الى تحسين التصدير فى مصر خلال هذه الظروف الراهنة التى تشهدها البلاد، مما تساهم أيضا فى زيادة العملة الصعبة وتوفير وظائف جديدة من خلال تشغيل مصانع حسب خطة التعايش التي تسير بها الحكومة منذ بداية الازمة بشكل دقيق للحفاظ على سير عجلة التنمية وصحة المواطن.