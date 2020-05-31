ساعد الناس.. متابع يحرج تامر عاشور على انستجرام

نشر الفنان تامر عاشور صورة عبر حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" .





وعلق "عاشور" علي الصورة قائلا: فاكرين الصورة دي ؟ انا بتفائل بالصورة دي عشان من اول حفل اون لاين في الوطن العربي واخدنا 8 مراكز تريند علي تويتر مصر من الأول والتاني والثالث والرابع وتريند كتير في وطنا العربي الحبيب و7 علي العالم ورقم 1 يوتيوب بفضل ربنا وفضلكم، عشان كدة بتفائل بالصورة دي وكمان عشان من بروفات حفلة جدة اللي كانت بردو حفلة عظيمة وانتظرو حفل الـ اون لاين الجديد بشكل مختلف وبشكل يليق بكم قريب اوي اوي وانتظروا كليب أيام من إنتاج all about arts .





وعلق أحد المتابعين لدي تامر عاشور علي الصورة قائلا: لما الناس تعملك منشن وهما بيغنولك نزلها ستوري عندك.. واقف جنب الناس انت مبقتش ستار كدة لوحدك.. اكيد في ناس ساعدوك زي ما الناس وقفوا جنبك ساعد الناس.





ورد تامر عاشور علي التعليق قائلا: "بنزلهم كلهم والله".





ومن ناحية أخرى ذكرت عدة تقارير أن الفنان تامر عاشور بصدد الانفصال عن خطيبته دارين حلمي للمرة الثانية بعد أن كانا قد عادا إلى بعضهما مرة أخرى في نهاية عام 2019.





وعلم "صدى البلد" أن عاشور ودارين حلمي نشب بينهما خلافات الفترة الأخيرة لكنهما لم يحسما قرار انفصالهما بعد.



