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سيارات

احذر هذه السيارات تعرض حياتك للخطر

الأحد 31/مايو/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشف عدد من الباحثون في معهد التأمين الامريكي IIHS عن أخطر السيارات في العالم والتي يجب عدم شرائها وفقا  لدراسة مطولة لإحصائيات الحوادث واختبارات الاصطدام .



كما اكد الباحثون أنه وفقا للإحصاءات التي قاموابدراستها حيث أن كل مليون سيارة تم تأمينها تتعرض 116 سيارة منها إلى حادث مميت

كما أشاروا إلى ان السيارات ذات الحجم الصغير غير قادرة على حماية سائقها وركابها  في حال التعرض لحادث وذلك في الموافق الحرجة .

فتعتبر سيارة فورد فييستا في المرتبة الأولى من ناحية الخطورة حيث قتل 142 من سائقيها  كما يرى الباحثون أن سبب العدد الكبير من هذه الوفيات ويعود ذلك إلى هشاشة هيكل السيارة .

كما جاءت سيارة هيونداي اكسنت في المركز الثاني من حيث الخطورة حيث مات في حوادث هذه السيارة 116 شخص  كما تليها سيارة فيات في  المركز الثالث بعد ان مات بسببها 95 شخص .


اما في المركز  الخامش فإن سيارة كيا ريو جاءت في المركز الخامس وذلك بمعدل وفاة بلغ 87 شخص تليها ميتسوبيشي ميرج والتي توفى بسببها 72 شخص

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