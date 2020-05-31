احذر هذه السيارات تعرض حياتك للخطر

كما جاءت سيارة هيونداي اكسنت في المركز الثاني من حيث الخطورة حيث مات في حوادث هذه السيارة 116 شخص كما تليها سيارة فيات في المركز الثالث بعد ان مات بسببها 95 شخص .









كشف عدد من الباحثون في معهد التأمين الامريكي IIHS عن أخطر السيارات في العالم والتي يجب عدم شرائها وفقا لدراسة مطولة لإحصائيات الحوادث واختبارات الاصطدام .كما اكد الباحثون أنه وفقا للإحصاءات التي قاموابدراستها حيث أن كل مليون سيارة تم تأمينها تتعرض 116 سيارة منها إلى حادث مميتكما أشاروا إلى ان السيارات ذات الحجم الصغير غير قادرة على حماية سائقها وركابها في حال التعرض لحادث وذلك في الموافق الحرجة .فتعتبر سيارة فورد فييستا في المرتبة الأولى من ناحية الخطورة حيث قتل 142 من سائقيها كما يرى الباحثون أن سبب العدد الكبير من هذه الوفيات ويعود ذلك إلى هشاشة هيكل السيارة .اما في المركز الخامش فإن سيارة كيا ريو جاءت في المركز الخامس وذلك بمعدل وفاة بلغ 87 شخص تليها ميتسوبيشي ميرج والتي توفى بسببها 72 شخص