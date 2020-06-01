مطالب برلمانية لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.. نواب: التدريب التحويلى للجهاز الإدارى ضرورة لسد العجز.. ويؤكدون على ضرورة انتداب 1000 موظف لتوزيعهم على القطاعات المختلفة

استغل عدد من نواب البرلمان، أدواتهم البرلمانية فى تقديم طلبات إجاطة ومقترحات بشأن بشأن التدريب التحويلى للجهاز الإدارى، مؤكدين أن هناك عدد كبير من مؤسسات الدولة المختلفة يوجد بها زيادة فى العمالة، مع العلم أن هناك جزء منها يعانى من نقص العاملين، وينبغى أن يتم إعادة هيكلة لتوزيع العاملين على القطاعات بشكل متواز ما يساهم فى سير عجلة التنمية.

فى البداية، قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إنه تقدم بطلب مناقشة عامة بشأن التدريب التحويلى للجهاز الإدارى، حيث يوجد

فى بعض مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى التوازي يوجد عجز صارخ فى بعض القطاعات التابعة لإدارات مختلفة على مستوى الجمهورية.