مطالب برلمانية لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.. نواب: التدريب التحويلى للجهاز الإدارى ضرورة لسد العجز.. ويؤكدون على ضرورة انتداب 1000 موظف لتوزيعهم على القطاعات المختلفة

- لسد عجز القوى العاملة .. برلمانية تطالب بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة
- طلب برلمانى بشأن العمالة الزائدة فى بعض المؤسسات
- برلمانى يقدم روشتة لسد عجز مؤسسات الدولة من العاملين
استغل عدد من نواب البرلمان، أدواتهم البرلمانية فى تقديم طلبات إجاطة ومقترحات بشأن بشأن التدريب التحويلى للجهاز الإدارى، مؤكدين أن هناك عدد كبير من مؤسسات الدولة المختلفة يوجد بها زيادة فى العمالة، مع العلم أن هناك جزء منها يعانى من نقص العاملين، وينبغى أن يتم إعادة هيكلة لتوزيع العاملين على القطاعات بشكل متواز ما يساهم فى سير عجلة التنمية.
فى البداية، قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إنه تقدم بطلب مناقشة عامة بشأن التدريب التحويلى للجهاز الإدارى، حيث يوجد عمالة زائدة فى بعض مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى التوازي يوجد عجز صارخ فى بعض القطاعات التابعة لإدارات مختلفة على مستوى الجمهورية.
وأضاف ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا العجز تسبب فى عدم قدرة هذه القطاعات على أداء وتنفيذ البرنامج والخطط الموضوعة من قبل الدولة بشكل أمثل الذى يحقق الغرض والهدف منها للوطن والمواطن.
كما أكد أن هناك عجزا صارخا فى مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية وعلى سبيل المثال مديرية الزراعة بمحافظة المنيا التى تعانى عجز كبير فى عدد المهندسين الزراعيين ، والذى سيصل بعد 4 أعوام إلى ذروته عقب خروج الأعداد الموجودة حاليا على المعاش، مما أثر بشكل كبير على أداء دورهم فى حماية الأراضى الزراعية والإرشاد الزراعي وحصر المزروعات الموسمية بشكل منضبط.
وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: قد ظهر هذا العجز فى الأداء لبعض القطاعات مثل قطاع الرقابة بإدارة التموين على مستوى الجمه
ورية والذى يعانى من قل عدد أفراده ، مما أثر بشكل كبير على أداء الدور الرقابى ومراقبة السلع وضبط الأسعار وحماية المستهلك.
ومن جانبها أيدت د. سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن التدريب التحويلى للجهاز الإدارى، حيث يوجد عمالة
زائدة فى بعض مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى التوازي يوجد عجز صارخ فى بعض القطاعات التابعة لإدارات مختلفة على مستوى الجمهورية.
وقالت "سعد" لـ"صدى البلد"، إن هناك عجز فى الموظفين فى اغلب مؤسسات الدولة والتموين والشهر العقارى ابرزهم، مطالبة بضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتدريب العاملين
وتقييمهم لمعرفة قدراتهم على العمل ومن ثم إعادة توزيعهم على المؤسسات التى تعاني من العجز.
وأشارت د. سماح سعد"، الى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طالبت مرارًا وتكرارا لوزير العدل السابق بضرورة سد عجز قطاع الشهر العقارى، تابعت النائبة حديثها:" لازم نعمل إعادة توزيع العمالة الزائده ونشوف الناس اللى بتطلع معاش نحط بديل لها والرئيس مش هيشتغل لوحده".
وأكدت النائبة، أنها علمت أن وزيرة التخطيط الحالية هالة السعيد تعمل على هذا الأمر، مطالبة بضرورة الإسراع خطة إعادة الهيكلة لاحتياج عدد كبير من المؤسسات لها.
قال سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن عدد كبير من مؤسسات
الدولة يوجد به زيادة كبيرة فى العمالة، لافتًا الى أنه قام منذ عامين بتقديم مقترح برلمانى لانتداب 1000 موظف قطاع الشهر العقارى حيث أنه كان يشهد عجز كبير فى الموظفين خلال السنوات الماضية.
وأكد "البطيخى" لـ"صدى البلد"، أن التعيين فى الحكومة تم وقفة منذ 2016 وهناك عدد كبير من الموظفين يقومون بإنهاء الخدمة او الخارجين على المعاش، مما يؤدى الى عجز داخل المؤسسات
، وينبغى أن تنظر الدولة إلى انتداب عدد من المؤسسات التي يوجد بها زيادة فى الاعداد ليتم توزيعها فى المؤسسات الاخرى.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان الى أن قطاع الرقابة الصناعية المسؤولة عن تفتيش على مصانع بير السلم يوجد به أيضا عجز فى المسؤلين عن ذلك، مؤكدًا أنه تواصل مع المسؤولين فى هذا الأمر من أجل زيادة أعداد فريق العمل
للقضاء على مصانع بير السلم.