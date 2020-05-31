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بسبب خطأ لغوي فادح.. أحمد موسى يهاجم رئيس وحدة محلية بالفيوم..فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 08:45 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
علق الإعلامي أحمد موسى، على منشور متداول لمدير إحدي الوحدات المحلية بالفيوم بشأن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا شهد أخطاء لغوية متعددة.


وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": المنشور كرر كلمة الكمامة بشكل خاطئ وكتبت القمامة، معلقا: منشور بايخ وسخيف ورئيس الوحدة المحلية لا يستحق أن يكون في موقعه.


وأشار إلى أن البيان يهين أهالي الوحدة المحلية أنفسهم، ويجب أن يكون هناك تحرك ضد رئيس الوحدة المحلية كونه ارتكب جريمة في حق المواطنين.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالات، من ضمنهم الـ 6037 متعافى.


وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.


وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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