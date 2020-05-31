رئيس الجمعية الأرمنية: رواية "الباشا" تظهر معارك "نوبار" من أجل مصلحة الشعب المصري

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وأوضح «جيزماجيان»، أن تاريخ الباشا حافل بالعديد من الانجازات التي حقهها من أجل رفعة وسمو الشأن المصري داخليًا وخارجيًا منفذًا سياسة حكام مصر وقتها، ولا ينسي

مواقفه الشجاعة في التصدي لرعونة وطياشة بعض أفراد الأسرة العلوية الذين لم يكن يهمهم سوى مصالحهم الشخصية في بعض المواقف التي اختلف معهم فيها منحازًا لمصلحة الوطن.