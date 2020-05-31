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أخبار البلد

رئيس الجمعية الأرمنية: رواية "الباشا" تظهر معارك "نوبار" من أجل مصلحة الشعب المصري

الأحد 31/مايو/2020 - 08:34 م
رئيس جمعية القاهرة
رئيس جمعية القاهرة الأرمنية الخيرية
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سامح سلام
أشاد الدكتور فيكن جيزماجيان رئيس جمعية القاهرة الأرمنية الخيرية، برواية «الباشا» للكاتب سمير زكي، التي تحكي سيرة نوبار باشا، مشيرا إلى إمكانية تحويلها إلى عمل درامي.

وقال «جيزماجيان»، إن سيرة وحياة نوبار باشا غنية للغاية، وخدم تحت مظلة الغطاء الوظيفي مدة ما يقارب الستون عام داخل الحكومة المصرية معاصرًا سبعة ولاة لمصر بدءًا من محمد علي باشا وحتى الخديوي عباس حلمي الثانى وتقلد منصب رئيس نظار مصر ثلاث فترات غير متتالية، وبهذا يكون أول شخص يتقلد هذا المنصب في تاريخ السياسة المصرية، إلى عمل درامي.

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وأوضح «جيزماجيان»، أن تاريخ الباشا حافل بالعديد من الانجازات التي حقهها من أجل رفعة وسمو الشأن المصري داخليًا وخارجيًا منفذًا سياسة حكام مصر وقتها، ولا ينسي التاريخ المصري مواقفه الشجاعة في التصدي لرعونة وطياشة بعض أفراد الأسرة العلوية الذين لم يكن يهمهم سوى مصالحهم الشخصية في بعض المواقف التي اختلف معهم فيها منحازًا لمصلحة الوطن.

سيرة نوبار باشا دسمة وغنية نظرًا لمعاصرته فترة مهمة من فترات التاريخ المصري عمومًا، ودائمًا وابدًا لم يكن ينظر إلى شخصه على أنه أرمني اكثر ما كان يعتبر نفسه مصري حتى وأن لم يكن يتحدث العربية وهذا ليس بغريب حيث كان اغلب ولاة مصر وقتها لا يتحدثون العربية، وانما نوبار كان في قلبه مصر ودائمًا ما خاض معارك من أجل مصلحة الشعب المصري الكادح من أهمها انجازاته في القضاء على السخرة وتحسين حال الفلاح المصري بشتي الوسائل والطرق محاولًا المساواة بينه وبين قرينه الأوروبى مما جعل الجميع يطلق عليه وقتها لقب  "أبو الفلاح".

اما على الصعيد السياسي فكانت له صولات وجولات داخل مصر وخارجها أثناء تأسيس المحاكم المختلطة وايضًا معركته ضد جشع فريناند ديلسبس وقت حفر قناة السويس وما بعدها حتى  وصل الامر إلى ساحات القضاء الفرنسي.

كل هذا شجع إدارة الجمعية في ان تخوض تجربة الانتاج الدرامي وذلك في أول سابقة من نوعها في تاريخها لتحويل رواية الباشا لكاتبها الروائي والمخرج السينمائي سمير زكى الذى تتشرف بالتعاون معه حيث قام القطاع الثقافى التابع للجمعية– صندوق ساتينج شاكر – برعاية الرواية الاكثر من رائعة في تناولها سيرة نوبار باشا من نواحي عديدة وتسليط الضوء على مناطق مهمة في حياته مظهرًا ولائه وانتمائه إلى الدولة المصرية التي لم يكل أو يتوان في خدمتها حتى اخر يوم من عمره.

جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية هي جمعية عالمية  تم تأسيسها على يد باغوص باشا ابن نوبار باشا عام 1906 من أجل ادارة شئون الجالية الأرمنية داخل مصر وخارجها كما ذكر دكتور فيكن وتاريخها حافل بالانجازات الثقافية والتربوية والفنية وقريبًا الدرامية.
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