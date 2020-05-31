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أخبار العالم

تحركات بريطانية للتحقيق في تعيين توكل كرمان بمجلس حكماء فيسبوك

الأحد 31/مايو/2020 - 08:31 م
مطالب في بريطانيا
مطالب في بريطانيا بالتحقيق في تعيين توكل كرمان بمجلس فيسبوك
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قسم الخارجي
أثار تعيين توكل كرمان المحسوبة على تنظيم الإخوان الإرهابي في مجلس حكماء "فيسبوك" حالة من الصدمة عربيا ودوليا، بينما تتجه بريطانيا لفتح تحقيق حول القرار الذي "لا يمكن تصديقه" بحسب النائب البريطاني إيان بيزلي.

ويقول عضو مجلس العموم البريطاني بيزلي، "أعتقد أن هذا القرار الذي اتخذته فيسبوك معادٍ للمنطق.. هو أمر لا يصدق"، حسبما نقلت عنه صحيفة "آراب نيوز".

وأشار بيزلي إلى أن كرمان التي عينت في مجلس الإشراف والرقابة على المحتوى بموقع "فيسبوك" غير مناسبة للوظيفة، موضحا أنه طالب وزارة الثقافة والإعلام والرياضة بالتحقيق في سلوك فيسبوك.

وأضاف النائب البريطاني أن الإدارة وافقت من حيث المبدأ على ضرورة إجراء تحقيق وأنه يمكن أن يبدأ في وقت مبكر من يوليو، داعيا فيسبوك إلى إقالة الإخوانية المتشددة توكل كرمان.

وقال بيزلي "إنهم -فيسبوك- لا يحتاجون للانتظار حتى انتهاء التحقيق.. فيسبوك يحتاج إلى اتخاذ إجراءات فورية.. عليهم أن يقوموا بالأمر الصحيح".

وتصدرت كرمان المشهد في اليمن كعضوة في حزب الإصلاح، فرع تنظيم الإخوان الإرهابي في اليمن، حيث أثار تعيينها غضبا عالميا واسعا، بينما ذكرت إدارة فيسبوك أنها إنشأت مجلس الرقابة على المحتوى لإصدار  حكم مستقل بشأن المحتوى الحساس والمهم.

بدوره، أعرب المحامي الدولي بول تيد عن قلقه من قرار الشركة بتعيين أعضاء مجلس الحكماء ووجودها، منتقدا الطريقة التي تم تعيينهم بها وعلى رأسهم توكل كرمان، متسائلا "من اختارهم؟ من وضع هؤلاء الأشخاص العشرين في المكان؟ اختارهم فيسبوك، هذا ليس عدلا".
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