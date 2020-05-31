محافظ البحيرة يتفقد وحدة PCR المخصصة لتحليل فيروس كورونا.. صور

يبرز فى محافظة البحيرة دور المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى التى تساند الدولة فى أزماتها، وتوالت تبرعات رجال الأعمال على محافظة البحيرة منذ أزمة كورونا حتى الآن للمشاركة فى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وفى إطار ذلك تفقد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ، وحدة PCR الخاصة بتحليل فيروس كورونا تبرع من أحد رجال الأعمال الذي تم إضافته لمستشفى دمنهور التعليمي ليصبح الإجمالي العدد5 أجهزة PCR بمستشفيات المحافظة.









وأشاد اللواء آمنة بجهود رجال الأعمال الشرفاء والمستثمرين الذي أظهر الحس الوطني لدى الجميع في دعم منظومة الصحة وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات وتلبية احتياجات المحافظة من نواقص الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.





وأكد المحافظ أنه جار التنسيق مع رجال الأعمال لتوفير أجهزة تنفس صناعي ومنذ أيام تم من خلال "المشاركة المجتمعية" توفير جهاز تنفس صناعي بمستشفى الرحمانية وجارى خلال الفترة القادمة زيادة تلك الأجهزة.





مؤكدا على التنسيق مع كافة أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





جدير بالذكر أن وحدة الــ PCR قادرة على إجراء ٢٠٠ تحليل يوميًا وبذلك تصبح المحافظة لديها القدرة على إجراء ألف تحليل يوميًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد .