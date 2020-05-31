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رياضة

جروب واتساب .. أندية الدوري تطالب مجلس الوزراء والشباب بإلغاء الدوري الممتاز

الأحد 31/مايو/2020 - 08:48 م
صدى البلد
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يسري غازي

اتفقت أندية الدورى الممتاز على ارسال خطابات الى وزارة الشباب والرياضة ورئاسة مجلس الوزراء واتحاد الكرة للمطالبة بإلغاء الدوري.

 

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قدأعلن عن عودة التدريبات بشكل جزءى منتصف شهر يونيو القادم بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

 

واستندت أندية الدورى الممتاز الى تجديد رغبتها لعدم استكمال المسابقة  المحلية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

 

من جانبه قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن أندية الدورى المحلى قامت بانشاء جروب على واتس اب مع أندية القسم الثاني وتم الاتفاق على ارسال خطابات الى الجهات المختصة من أجل عدم استكمال البطولات المحلية.

 

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلن عن النظر فى عودة النشاط الرياضى وفتح الأندية ومراكز الشباب منتصف شهر يونيو القادم بعد توقف النشاط الرياضي بسبب  فيروس كورونا.

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