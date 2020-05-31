جروب واتساب .. أندية الدوري تطالب مجلس الوزراء والشباب بإلغاء الدوري الممتاز

اتفقت أندية الدورى
الممتاز على ارسال خطابات الى وزارة الشباب والرياضة ورئاسة مجلس الوزراء واتحاد
الكرة للمطالبة بإلغاء الدوري.
كان الدكتور أشرف
صبحى وزير الشباب والرياضة قدأعلن عن عودة التدريبات بشكل جزءى منتصف شهر يونيو
القادم بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
واستندت أندية الدورى
الممتاز الى تجديد رغبتها لعدم استكمال المسابقة المحلية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.
من جانبه قال مصدر
مطلع داخل اتحاد الكرة أن أندية الدورى المحلى قامت بانشاء جروب على واتس اب مع
أندية القسم الثاني وتم الاتفاق على ارسال خطابات الى الجهات المختصة من أجل
عدم استكمال البطولات المحلية.
يذكر أن الدكتور
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلن عن النظر فى عودة النشاط الرياضى وفتح
الأندية ومراكز الشباب منتصف شهر يونيو القادم بعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.