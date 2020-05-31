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منوعات

شاهد .. متظاهرون يلقون المولوتوف على سيارة شرطة خلال الاحتجاجات في نيويورك

الأحد 31/مايو/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت لقطات نشرتها صحيفة ديلي ميل، متظاهرة متهمة في السابق بأربع تهم قتل وهي تلقى زجاجة مولوتوف على قوات الشرطة فى مدينة نيويورك، خلال التظاهرات الاحتجاجية حول مقتل الشاب الاسمر جورج فلويد.


وقالت الصحيفة إن المتظاهرة سامانثا شادر ، 27 سنة ، متهمة بإلقاء قنبلة حارقة على سيارة الشرطة  في منطقة بروكلين بعد وقت قصير من الساعة 10:30 مساء يوم الجمعة خلال التظاهرات الاحتجاجية المنتشرة بعدد من المدن الأمريكية.


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واظهر لقطات حصلت عليها صحيفة ديلي  ، المتظاهرة المذكورة وهي تشعل زجاجة مولوتوف ، وتلقيها على سيارة شرطة بها ٤ ضباط، انتقاما لمقتل جورج فلويد، الي لقى حتفه على يد أحد الضباط البيض.



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