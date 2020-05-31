المستشار الإعلامي للبرلمان الليبي يكشف سبب زيارة عقيلة صالح لمصر

قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، إن زيارة المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، لمصر جاءت بناء على دعوة من السلطات المصرية متمثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى ان مصر لديها اهتمام كبير بليبيا باعتبارها دولة شقيقة ولما تمثله من عمق استراتيجي لها، وليبيا تعتبر مصر الشقيقة الكبرى لها.





وأضاف "المريمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن مبادرة رئيس البرلمان للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد تتكون من 8 بنود وهي تهدف لتشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو بالتصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشراف الأمم المتحدة، يقوم بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.





وأوضح أن المجلس الرئاسي يتولى بعد ذلك تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.