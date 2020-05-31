سأقدم بلاغا إلى النيابة.. مصطفى بكري ينفي إصابته بفيروس كورونا ويحذر مروجي الشائعات

نفى الاعلامي مصطفى بكري ما تردد من شائعات عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وكتب الاعلامي مصطفى بكري عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏اكاذيب الاخوان لا تتوقف، شائعاتهم تؤكد أنهم بلا أخلاق، أن يصل أحدهم ويطلق شائعة عن إصابتي بالكورونا فهذا دليل وضاعتهم".

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وتابع "سأتقدم غدا ببلاغ الي النيابه العامه ضد مروجي هذه الأخبار، وسيلقون العقاب الرادع ، والخميس القادم سأكون علي الهواء مع عودة برنامجي حقائق واسرار علي صدي البلد".



ويقدم الاعلامي مصطفى بكري برنامج حقائق واسرار على قناة صدي البلد مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

