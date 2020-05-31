د. شريف عبد الهادى يكتب: الرهان حاليا على وعى الشعب

إن تحلى المواطن بالمسئولية فى الفترة المقبلة ذروة انتشار فيروس كورونا هو السلاح الفتاك للقضاء على انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه.

الفترة القادمة هى الأخطر فى معركة كورونا والتى تحتاج الى تحلى المواطن بالمسئولية والوعي الكامل.

التزام المواطن بالإجراءات الوقائية والاحترازية الآتية هى خطوات مهمة جدا للقضاء على انتشار لمكافحة كورونا:-

*عدم الخوف والفزع وكذلك عدم الاستهانة بالفيروس.

*خليك فى بيتك متنزلش غير للضرورة القصوى.

* ارتداء الكمامة خارج المنزل للجميع اجباريا ومعاقبة المخالف.

*عدم السلام باليد أو البوس والأحضان.

*الالتزام بالتباعد الاجتماعى.

*منع التجمعات والابتعاد عنها.

*احرص على مسافة متر ونصف على الأقل بينك وبين من حولك.

*الحفاظ على النظافة الشخصية.

*عدم ملامسة اليدين للفم والأنف والعين.

*الحرص على غسل اليدين دائما بالماء والصابون لمدة ٢٠ ثانيه على الأقل أو بمحلول كحولى ٧٠%.

*استخدام المناديل الورقية عند السعال والعطس ويتم التخلص منهم فورا فى صندوق قمامة مغلق او فى كوع اليد فى حالة عدم توفر المناديل.

*الاقلاع عن التدخين.

*ممارسة الرياضة لمدة لاتقل عن ٢٠ دقيقة يوميا.

*اتباع نظام غذائى صحى يحتوى على العناصر الغذائية التى تساعد على تقوية المناعة خاصة الأغذية التى تحتوى على الزنك وفيتامين سى وفيتامين أ وفيتامين د المتواجدة فى الخضراوات والفاكهة الطازجة.

*شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل الساخنة( ٣ لتر على الاقل ).

*النوم لمدة كافية ما لا يقل عن ٨ ساعات يوميا.

*الابتعاد عن الضغوط النفسية قدر الإمكان.

القاعدة الذهبية اعتبر إن كل من تقابلهم مصابين بكورونا واحمى نفسك منهم واعتبر أنك مصاب بالكورونا واحمى من حولك من العدوى واعتبر أن كل الأسطح الموجودة حولك ملوثة بالكورونا وخذ حذرك من انتقال الفيروس لك.