البحيرة تتعاقد مع إحدى الشركات لتوفير كمامات صحية بسعر التكلفة

أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة خلال اجتماعه اليوم برؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية عن التنسيق مع احدي الشركات لتوفير الكمامات ذات الموصفات المطابقة للمعايير والاشتراطات باسعار التكلفة مع فتح منافذ بالمواقف وفى اكثر من مكان بكل مركز لطرحها للمواطنين مع مستلزمات التطهير والوقاية بأسعار مخفضة ودون هامش ربح .





ووجه المحافظ بمراجعة اعمال الانارة والكهرباء والاعمدة على الطرق الرئيسيه والفرعية مع تكليف ادارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بمتابعة الإلتزام بتلك الأعمال خلال اسبوع مشددًا على أهمية تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة خاصة مع الجهود الكبيرة التي تقدمها المحافظة فى دعم المنظومة وتقديم وتوفير أحدث المعدات والآلات.





وطالب المحافظ من وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف حملات متابعة المخابز ومستودعات الوقود والتأكد من التزامها وتطبيق القانون على الجميع .





وأشار إلى ضرورة التنسيق مع التفتيش الصيدلى والجهات المعنية فى تنفيذ حملات مكبرة على جميع الصيدليات واماكن المستلزمات الطبية للتاكد من توفر الكمامات والمستلزمات بالمواصفات والاسعار المقررة.





وأكد المحافظ خلال الإجتماع على الحضور على تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصه بإلزام جميع العاملين والمترددين على المحلات والأسواق والمنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك وسائقى وركاب وسائل النقل الجماعية سواء العامة او الخاصة بارتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة المقررة على المخالفين .





وأشار المحافظ إلى استمرار غلق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات ، وما يماثلها من المحال والمنشات التى ينطبق عليها قرار الغلق ومتابعة بدء حظر التحرك والتجول اعتبارا من الساعة 8 مساءا حتى 5 صباحاوغلقق جميع المحلات الحرفية والتجارية التى ينطبق عليها القرار من الساعة الخامسة مساءا وحتى الخامسه صباحا مع السماح لبعض التحركات الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة ،واقتصار عمل المطاعم على تقديم خدمة التوصيل والتيك أواى.





ولفت إولفت إلى استمرار غلق جميع الاندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية وتعليق كافة الفعاليات منعا لتجمعات المواطنين .



