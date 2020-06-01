AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: مستمرون في تشريعات مواجهة كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:53 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
علق النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على إصابة 5 نواب من البرلمان بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه أمر طبيعي نتيجة اختلاط النواب بالمواطنين.

وقال النائب سامي المشد، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه رغم وجود عدد من الإصابات بالبرلمان بفيروس كورونا، إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار التشريعي الذي أنجزه البرلمان لمواجهة الوباء العالمي.

وحول موعد إصدار قانون الاحتياجات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، أكد أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن القانون سوف يقر خلال الفترة المقبلة، وذلك مع عودة انعقاد جلسات البرلمان في 9 يونيو الجاري.

وكان البرلمان أعلن إصابة النائب عيد هيكل وعمر وطني ونشوى الديب وشيرين فراج، قبل أن تتعافى الأخيرة.

ويستعد البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، لاستئناف انعقاد جلساته في 9 يونيو الجاري، والذي يناقش عددا من القوانين على رأسها قانون شركات قطاع الأعمال وإبداء الرأي في قانون الاحتياطي الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة البرلمان: تشريعات قوية لصالح الأطباء الفترة القادمة

قانون الأمراض المعدية.. مقترحات النواب لتعديله.. ونواب: ثورة تشريعية لصالح القطاع الطبي

صحة البرلمان تناقش تعديلات قانون الأمراض المعدية.. الثلاثاء

صحة البرلمان تناقش تعديلات قانون الأمراض المعدية.. اليوم

صحة البرلمان تناقش تعديلات قانون الأمراض المعدية.. اليوم

صحة البرلمان: تعديلات قانون التجارب السريرية على أولويات مجلس النواب الفترة القادمة

ترشيحاتنا

الصحة: ظهور 3 أعراض ترجح كفة الإصابة بفيروس كورونا

بويكا الغلابة: رامز أمير يكشف عن إصابة خطيرة بسبب رياضة الباركور

لم نصل لمرحلة مقلقة.. خالد عبد الغفار: يطمئن المصريين بشأن زيادة أعداد المصابين بـ كورونا.. فيديو

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

فرض حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن من 11 مساء إلى 6 صباحا

أشرف زكي: الحالة النفسية للفنانة رجاء الجداوي سيئة.. فيديو

AdvertisementS

دولة القانون .. القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد ساعات من زفافه

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

أول ظهور لـ شقيقة محمد رمضان وزوجها بعد الإفراج عنه

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

الصحة توضح شروط ارتداء الكمامة القماشية.. فيديو

بعد القبض عليه أثناء الزفاف.. صرف زوج شقيقة محمد رمضان من قسم الشرطة بعد دفع الغرامة

محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته والجمهور يهاجمه .. صور

جحود الأشقاء.. أهل متوفى بـ كورونا يرفضون استلام الجثة والنيابة تقرر دفنها بمقابر الصدقة

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

بعد إصابة آية عبد الرحمن وريهام السهلي وإلهام النمر بـ كورونا .. أحمد موسى يدعم سيدات الإعلام

الصحة: أكثر من مليون مستخدم على تطبيق «صحة مصر» منذ إطلاقه في أبريل الماضي

خوفا من المتظاهرين.. نقل ترامب إلى حجرة تحت الأرض في البيت الأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور لـ خطيبة تامر عاشور لقبها البعض بأجمل نساء الكون

مواليد 1 يونيو.. تعرف على شخصيتك من علم الأرقام

أطلت متخفية.. شاهد| أحدث ظهور لـ منى زكى على العجلة