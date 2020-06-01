برلماني: مستمرون في تشريعات مواجهة كورونا

علق النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على إصابة 5 نواب من البرلمان بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه أمر طبيعي نتيجة اختلاط النواب بالمواطنين.





وقال النائب سامي المشد، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه رغم وجود عدد من الإصابات بالبرلمان بفيروس كورونا، إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار التشريعي الذي أنجزه البرلمان لمواجهة الوباء العالمي.





وحول موعد إصدار قانون الاحتياجات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، أكد أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن القانون سوف يقر خلال الفترة المقبلة، وذلك مع عودة انعقاد جلسات البرلمان في 9 يونيو الجاري.





وكان البرلمان أعلن إصابة النائب عيد هيكل وعمر وطني ونشوى الديب وشيرين فراج، قبل أن تتعافى الأخيرة.





ويستعد البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، لاستئناف انعقاد جلساته في 9 يونيو الجاري، والذي يناقش عددا من القوانين على رأسها قانون شركات قطاع الأعمال وإبداء الرأي في قانون الاحتياطي الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.