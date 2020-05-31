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تعليم

نقيب معلمي بني سويف: 3 آلاف جنيها للمعلم المصاب و10 آلاف للمتوفى بفيروس كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 10:20 م
ديوان محافظة بني
ديوان محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم
أعلن مصطفي الديب نقيب المعلمين ببني سويف، اليوم الأحد في تصريحات له، أنه تقرر منح أسرة المصابين من المعلمين من فيروس كورونا 3 آلاف جنيه ، ومنح أسرة المتوفى من المعلمين 10 آلاف جنيه. 

أضاف نقيب المعلمين أن النقابة العامة للمعلمين، برئاسة خلف الزناتي، قررت منح المعلم المصاب بمرض كورونا وتم حجزه في أي مستشفى تابعة لوزارة الصحة أو أي مكان خصصته له وزارة الصحة مبلغ 10 آلاف جنيه له ولأسرته على أن يقدم الأوراق الرسمية الدالة على ذلك .

وأضاف أنه تقرر أيضا منح أسرة المتوفى من الزملاء المعلمين بإحدى مستشفيات العزل بسبب هذا الوباء اللعين 20 ألف جنيه فور تقديم الأوراق المطلوبة ، بجانب مستحقاته النقابية الأخرى  .

 تقديم الطلبات والأوراق يتم عن طريق اللجان النقابية والنقابات الفرعية التي تقوم بدورها بتسليمها للنقابة العامة .
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