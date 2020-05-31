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اقتصاد

استقرار معدل التضخم في الجزائر عند 1.8% خلال شهر أبريل

الأحد 31/مايو/2020 - 10:30 م
الجزائر
الجزائر
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وكالات
سجل معدل التضخم السنوي في الجزائر استقرارًا على مستوى 1.8% خلال شهر أبريل دون تغيير عن مستوياته في فبراير ومارس ، كما ظلت أسعار أغلب المواد الغذائية بدون تغيير.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في أبريل على أساس شهري وفقا للديوان الوطني للإحصاءات.


وتعمل الجزائر على خفض وارداتها ومنها المواد الغذائية في إطار خطة لخفض الإنفاق في اعقاب انخفاض إيرادات الطاقة، المصدر الرئيسي للتمويل في البلاد.

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