استقرار معدل التضخم في الجزائر عند 1.8% خلال شهر أبريل

سجل معدل التضخم السنوي في الجزائر استقرارًا على مستوى 1.8% خلال شهر أبريل دون تغيير عن مستوياته في فبراير ومارس ، كما ظلت أسعار أغلب المواد الغذائية بدون تغيير.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% في أبريل على أساس شهري وفقا للديوان الوطني للإحصاءات.
اقرأ ايضًا .. من الثامنة ونصف حتى الثانية ونصف للعملاء.. تفاصيل قرار اتحاد بنوك مصر بتعديل مواعيد العمل فى الجهاز المصرفي
وتعمل الجزائر على خفض وارداتها ومنها المواد الغذائية في إطار خطة لخفض الإنفاق في اعقاب انخفاض إيرادات الطاقة، المصدر الرئيسي للتمويل في البلاد.