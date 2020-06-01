خوفا من كورونا.. أستاذ جامعي: الطالب الذي لن يحضر الامتحان يسجل غيابا.. ليس منطقيا تنظيم الامتحانات بشكلها التقليدي.. وطلاب الفرق النهائية: نتمنى أن تكون الاختبارات اختيارية

أكاديمي: الطالب الذي لن يحضر خوفا من كورونا يسجل غيابا

جامعي: المنطقي أن يتم إلغاء امتحانات الفرق النهائية

اتحاد الطلاب: نتمنى أن تكون امتحانات الفرق النهائية اختيارية

لا تزال أزمة فيروس كورونا مع التعليم العالي تحلق في الأفق، وسط اعتراضات كثيرة من طلاب الفرق النهائية من النزول إلى الجامعة لأداء الامتحانات والاختلاط في المواصلات ومع زملائهم في تبادل أوراق الاختبارات، ما يجعلهم في حالة من الخوف، من خلال التقرير التالي نستعرض النقاش الدائر في الوسط الجامعي والحلول والمقترحات.



قال عمر محمود رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن عدم حضور امتحانات الفرق النهائية للخوف من الإصابة بفيروس كورونا، ليس حلا، موضحا أنه طالما الدولة أعلنت موعد الامتحانات إذن فهي تأخذ الاحتياطات اللازمة.

وأضاف محمود، لـ"صدى البلد"، أنه يتمنى أن يكون دخول الامتحانات اختياريا هذا العام في حالة كان القرار النهائي بخصوص امتحانات فرق النهائية، لافتا إلى أن دور الاتحاد هو توصيل صوت الطلاب وليس أخذ القرارات.



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وأشار رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب ، إلى أن العالم ومصر حاليا في حالة استثنائية، موضحا أن تأجيل الامتحانات لمدة شهر يساهم في حل المشكلة.



وكان اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس، قد أصدر بيانا يطالبون فيه بإلغاء امتحانات الفرق النهائية واستبدالها برسائل بحثية أو اختبارات إلكترونية، وذلك بعد أن أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن امتحانات الفرق النهائية ستكون أول يوليو المقبل.



ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن الطالب بالفرقة النهائية الذي لن يحضر الامتحانات خوفا من إصابته بفيروس كورونا سيتم كتابته غيابا، موضحا أنه لا توجد مادة بالقانون لإلغاء الامتحانات في حالة حضور عدد معين.

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وأَضاف زمزم، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لا يتوقع أن يصل الأمر لذلك، موضحا أن الحل الأمثل بالنسبة له، هو أن تكون الامتحانات إلكترونية ويتم اختبار الطلاب أونلاين، بالإضافة إلى تعديل نمط الامتحان ليناسب الفترة الحالية.

وأشار أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إلى أن أسهل قرار بالنسبة للدولة هو إلغاء الامتحانات، موضحًا أنه لا يكلف الميزانية أوراق أو مكافأة أو أي مصاريف، لافتًا إلى أن دول العالم المتقدمة في العلوم لم تلغي امتحاناتها.



وفي نفس السياق، قال الدكتور علي سالم مدرس علم النفس بكلية الآداب جامعة حلوان، إن من المنطقي أن يتم إلغاء امتحانات الفرق النهائية بالجامعات، في ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أن نزول الطلاب إلى اللجان واختلاطهم في المواصلات بالإضافة إلى تسليم أوراق الاختبارات كلها عوامل تساعد على انتشار الفيروس.

وأضاف سالم، لـ"صدى البلد"، أنه ينتظر قرار وزارة التعليم أو الجامعة خلال الفترة القادمة المتبقية في ظل المستجدات اليومية بخصوص كورونا، متوقعا أن يتم تأجيل الامتحانات أو تغير نمطها.

وأشار مدرس علم النفس بكلية الآداب، إلى أن تغير نمط الامتحانات لن يضر الطلاب في استكمال الدراسة في جامعات أجنبية، في ظل إمكانية أن يختار الطالب أن يمتحن بنظام الرسائل البحثية أو الامتحانات التقليدي في موعد لاحق.وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن أن امتحانات طلاب الفرقة النهائية ستكون أول يوليو القادم، مع أخذ الجامعات التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.