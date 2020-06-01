AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

خوفا من كورونا.. أستاذ جامعي: الطالب الذي لن يحضر الامتحان يسجل غيابا.. ليس منطقيا تنظيم الامتحانات بشكلها التقليدي.. وطلاب الفرق النهائية: نتمنى أن تكون الاختبارات اختيارية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:52 ص
جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
Advertisements
عبد الله علي

أكاديمي: الطالب الذي لن يحضر خوفا من كورونا يسجل غيابا
جامعي: المنطقي أن يتم إلغاء امتحانات الفرق النهائية
اتحاد الطلاب: نتمنى أن تكون امتحانات الفرق النهائية اختيارية 

لا تزال أزمة فيروس كورونا مع التعليم العالي تحلق في الأفق، وسط اعتراضات كثيرة من طلاب الفرق النهائية من النزول إلى الجامعة لأداء الامتحانات والاختلاط في المواصلات ومع زملائهم في تبادل أوراق الاختبارات، ما يجعلهم في حالة من الخوف، من خلال التقرير التالي نستعرض النقاش الدائر في الوسط الجامعي والحلول والمقترحات. 

قال عمر محمود رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن عدم حضور امتحانات الفرق النهائية للخوف من الإصابة بفيروس كورونا، ليس حلا، موضحا أنه طالما الدولة أعلنت موعد الامتحانات إذن فهي تأخذ الاحتياطات اللازمة. 

وأضاف محمود، لـ"صدى البلد"، أنه يتمنى أن يكون دخول الامتحانات اختياريا هذا العام في حالة كان القرار النهائي بخصوص امتحانات فرق النهائية، لافتا إلى أن دور الاتحاد هو توصيل صوت الطلاب وليس أخذ القرارات.

اقرأ ايضا| جامعة عين شمس تعلن عن مواعيد انتهاء تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل

وأشار رئيس اتحاد طلاب كلية الآداب ، إلى أن العالم ومصر حاليا في حالة استثنائية، موضحا أن تأجيل الامتحانات لمدة شهر يساهم في حل المشكلة.

وكان اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس، قد أصدر بيانا يطالبون فيه بإلغاء امتحانات الفرق النهائية واستبدالها برسائل بحثية أو اختبارات إلكترونية، وذلك بعد أن أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن امتحانات الفرق النهائية ستكون أول يوليو المقبل.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن الطالب بالفرقة النهائية الذي لن يحضر الامتحانات خوفا من إصابته بفيروس كورونا سيتم كتابته غيابا، موضحا أنه لا توجد مادة بالقانون لإلغاء الامتحانات في حالة حضور عدد معين. 

اقرأ ايضا| رئيس جامعة القاهرة: لن يسمح بدخول الجامعة بدون كمامات اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل

وأَضاف زمزم، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لا يتوقع أن يصل الأمر لذلك، موضحا أن الحل الأمثل بالنسبة له، هو أن تكون الامتحانات إلكترونية ويتم اختبار الطلاب أونلاين، بالإضافة إلى تعديل نمط الامتحان ليناسب الفترة الحالية.

وأشار أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إلى أن أسهل قرار بالنسبة للدولة هو إلغاء الامتحانات، موضحًا أنه لا يكلف الميزانية أوراق أو مكافأة أو أي مصاريف، لافتًا إلى أن دول العالم المتقدمة في العلوم لم تلغي امتحاناتها.

وفي نفس السياق، قال الدكتور علي سالم مدرس علم النفس بكلية الآداب جامعة حلوان، إن من المنطقي أن يتم إلغاء امتحانات الفرق النهائية بالجامعات، في ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أن نزول الطلاب إلى اللجان واختلاطهم في المواصلات بالإضافة إلى تسليم أوراق الاختبارات كلها عوامل تساعد على انتشار الفيروس.

وأضاف سالم، لـ"صدى البلد"، أنه ينتظر قرار وزارة التعليم أو الجامعة خلال الفترة القادمة المتبقية في ظل المستجدات اليومية بخصوص كورونا، متوقعا أن يتم تأجيل الامتحانات أو تغير نمطها.

وأشار مدرس علم النفس بكلية الآداب، إلى أن تغير نمط الامتحانات لن يضر الطلاب في استكمال الدراسة في جامعات أجنبية، في ظل إمكانية أن يختار الطالب أن يمتحن بنظام الرسائل البحثية أو الامتحانات التقليدي في موعد لاحق.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن أن امتحانات طلاب الفرقة النهائية ستكون أول يوليو القادم، مع أخذ الجامعات التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تصدر#إلغاء_امتحانات_سنوات_التخرج.. أستاذ جامعي يرد

أستاذ جامعي: أرفض الاكتفاء بعمل بحث لطلاب الفرق النهائية.. لهذا السبب

أخبار جامعة عين شمس | عميد كلية الآداب: 7 مايو إعلان تفاصيل المشاريع البحثية لطلاب النقل.. إنهاء خدمة أرملة الإرهابي هشام عشماوي بالجامعة

ليس هربا.. طلاب الفرق النهائية بالجامعات يطالبون بإلغاء الامتحانات

طلاب الفرق النهائية يطالبون بإلغاء الامتحانات.. الوضع يزداد خطورة.. أستاذ يرد: الإلغاء غير قانوني.. والاستبدال يضر بسمعة التعليم في مصر

بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا.. رئيس اتحاد هندسة القاهرة: إلغاء الامتحانات أمر ضروري

ترشيحاتنا

مرتضي منصور: 3 صفقات جديدة.. واقتربنا من التعاقد مع ثنائي أجنبي.. فيديو

أكرم توفيق يوجه رسالة إلى محمود الجزار .. شاهد

أخبار النادي الأهلي.. تجديد عقد فايلر.. عرض مغر لـ وليد أزارو.. ورسالة الخطيب لمجلس الإدارة

هاني حتحوت يعلن إصابة والد مدرب أحمال الأهلي السابق بفيروس كورونا.. فيديو

وزير التعليم يكشف عن مصير المدارس الحكومية في ظل أزمة فيروس كورونا.. فيديو

الصحة توضح شروط ارتداء الكمامة القماشية.. فيديو

AdvertisementS

بعد نجاح الاختيار.. حقيقة إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا

دولة القانون .. القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بعد ساعات من زفافه

مجلس الوزراء: إعلان مواعيد فتح المساجد خلال الأسبوع الحالي واقتربنا من إعادة نشاط المطاعم والسينما والمسارح بضوابط ..فيديو

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

الصحة توضح شروط ارتداء الكمامة القماشية.. فيديو

محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته والجمهور يهاجمه .. صور

أول ظهور لـ شقيقة محمد رمضان وزوجها بعد الإفراج عنه

بعد القبض عليه أثناء الزفاف.. صرف زوج شقيقة محمد رمضان من قسم الشرطة بعد دفع الغرامة

بعد تألقها فى حفل زفاف شقيقته.. 10 صور لـ زوجة محمد رمضان

ألف سلامة عليك يا صاحبي.. هاني رمزى يدعو لـ محمد هنيدي

خوفا من المتظاهرين.. نقل ترامب إلى حجرة تحت الأرض في البيت الأبيض

الصحة: أكثر من مليون مستخدم على تطبيق «صحة مصر» منذ إطلاقه في أبريل الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور لـ خطيبة تامر عاشور لقبها البعض بأجمل نساء الكون

مواليد 1 يونيو.. تعرف على شخصيتك من علم الأرقام

أطلت متخفية.. شاهد| أحدث ظهور لـ منى زكى على العجلة