ضياء العطيفى يكتب: التنافس في الريادة الدولية لما بعد كورونا





صراع واستغلال القوتين الامريكية والصينية أظهر نية كل منهما فى استغلال ازمه كورونا ,فامريكا ترغب ان تظهر للعالم أنها متحكمة في زمام الأزمة ,أنها ما تزال القوة رقم واحد في النظام الدولى ولا تقبل ان تتراجع صورتها المعهودة أمام العالم

وفي المقابل قامت الصين بتوجيه رسالة للعالم ان القوة الواحدة ولى عهدها ,وأنها اليوم شريكة لا يمكن تجاوزها في الهيمنة العالمية من خلال قوة اقتصادها الصامد إبان أزمة كورونا مقابل تراجع الاقتصاد الأمريكي ونزوله لمستويات لم تبلغها منذ حرب العالمية الثانية.

يحدث هذا رغم ان الارقام ما تزال تظهر تقدم الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا ,لكن لا ينبغي مسارعة الصين لتطوير قدراتها العسكرية.

كذلك الصين تعمل مؤخرا على استراتيجية لتأسيس قوات بحريه تنافس بها الولايات المتحدة الأمريكية في السنين القادمة.

وسط كل هذا السجال بين الصين وأمريكا ,كان لكبار المفكرين آراء متباينة حول ما يحدث اليوم لكنهم يجتمعون في فكرة أن الجائحة ضربة موجعة لكل اقتصاديات العالم ,حيث جاءت على حين غرة من الحسابات السياسية لمختلف القوى العالمية.

من ابرز هؤلاء المفكرين نجد المفكر الامريكى نعوم تشومسكى الذي وصف جائحة كورونا باشد صدمات العصر كما حذر من التسابق باتجاه الكارثة التى يجرى نحوها العالم وحذر كذلك من التبعات.

الاقتصاديه والاجتماعيه الوخيمه الناتجة عن انتشار الوباء اما في ما يخص الاتهامات والتصرفات ترامب اليوميه للصين وقراراته المتاخرة بشان الفيروس في امريكا علق عليها تشومسكي بقوله :"ان اعادة انتخاب ترامب للمرة الثانيه يعد بمثابه كارثه"

علاوة علي ذلك اشار الفيلسوف اليونانى يورغان هابرماس

انه لا توجد اية جدوى للاتحاد الاوروبي اذا لم يرغب بتجاوز الأزمة وركز في حديثه علي النواة الصلبة الاوروبيه والتى اعتبرها هي وحدها القادرة علي تقديم حلول ملموسة للمشاكل القائمة واكد ان الوقت اليوم هو لمكافحة النيوليبراليه ,كما طرح فكرة انشاء صندوق كورونا تقوم بتمويله 27 دوله العضوة في الاتحاد الاوروبي من اجل تخطى التبعات الناتجه عن انتشار الجائحة.

و اخيرا ,يظهر ان الصين تسعى جاهدة لتقاسم امريكا في الزعامة الدوليه ,لكن امريكا لا تريد ان تقاسمها دولة اخرى في ذلك.

ووسط هذا التنافس في الريادة الدوليه لما بعد كورونا ,هناك الفرد العالمى الذي ينتظر جرعة امل للتوصل للقاح فعال ينقذ حياته

وامنه الصحى للحد من انتشار هذا الفيروس الذي حصد اكثر من 212 الف وفاة ,واكثر من ثلاثة ملايين اصابة عبر العالم حتى كتابة هذة السطور ,ويومها فقط مكتشف لقاح هذا الفيروس هو الذي سيعتبره الفرد العالمى منقذا للبشريه وسيحفظ اسمه لاجيال قادمة,و يومها فقط المنتصر في معركة كورونا هو الذي سيكتب تاريخ هذة الحقبة كما شاء واراد .







