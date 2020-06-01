معنى الطعن في الحكم.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني الطعن في الحكم.





جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الطعن في الحكم – وعلى ما جرى به نص المادة ٢١١ من قانون المرافعات – لا يجوز إلا من المحكوم عليه وهو ما يقتضى أن يكون المحكوم عليه موجودًا على قيد الحياة في وقت رفع الطعن , وإلا كانت الخصومة في الطعن معدومة لا ترتب أثرًا , ولا يصححها أجراء لاحق , إذ العبرة في الخصومة إنما هى بشخص الخصم لا بشخص من يمثله , فإذا تبين موت الخصم المحكوم عليه قبل رفع الطعن , فإنه لا يكون لمن كان يمثله صفة في الطعن في الحكم.



