حسام عبد الغفار: 80% من مصابي كورونا لا يحتاجون لمستشفيات

قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إن المستشفيات الجامعية ستبدأ في استقبال مصابي كورونا، موضحا أن بداية عمل المستشفيات الجامعية كمستشفيات عزل كانت للعاملين بالجامعة والقوافل الطبية والآن المرضى أصحاب الحالات الشديدة من عموم المواطنين.





وأضاف «حسام عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن» المذاع على قناة «الحدث» خلال الشهور الثلاثة الماضية أصبح لدينا معطيات واضحة تحدد الإجراءات، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيم الاصابات الي خفيفة ومتوسطة وحادة .





وأوضح الأمين العام للمستشفيات الجامعية، أن 20% من المصابين بكورونا يحتاجون لرعاية طبية داخل المستشفيات لان بعضهم يحتاج الي أجهزة تنفس صناعي، مضيفا أن 80% من مصابي كورونا لا يحتاجون مستشفيات ليس لديهم أعراض او خفيفة.





وأشار إلى أن المدن الجامعية ونزل الشباب بديل عن مستشفيات الميدنية في الخارج كما شاهدنا في الدول الأخرى، موضحا أن يمكن للمواطنين الحصول على استشارات طبية عبر 15311 للمشتشفيات الجامعية من خلال أساتذة ومتخصصين.





ولفت إلى أن هناك مئات الاطباء من الجامعات يشاركون في الاستشارات الطبية للمواطنين، مشيرا إعلى أنه يتم توجيه المشتبة في اصابته الي الطريق الطبي الافضل له، حسب حالة كل شخص، ويمكن العزل بالمنزل ومتابعة المريض هاتفيا.





ونوه إلى أنه يمكن المواطن للتوجيه العيادات الخارجية للمستشفيات الجامعية للكشف عن كورونا، لافتا إلى أن 11 مستشفى جامعى تستقبل حالات كورونا مخصصة للعزل، وسيتم عمل الفرز قبل تحديد طريقة العزل بناء عن خطوات وتحاليل لاستقبال المريض المحتاج للعزل.





وشدد على أن قصر العيني الفرنساوي ضمن المستشفيات الجامعية المتاحة لمرضى كورونا، مضيفا أنه خلال أسبوع ستنضم 7 مستشفيات جامعية لعلاج كورونا، ستصل عدد المستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا الي 21 مستشفي.



