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تعليم

بلاش تخزين أدوية.. أستاذ بـ طب كفر الشيخ يوجه 8 نصائح للوقاية من كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 11:15 م
الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم عامر
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محمود زيدان
حذر الدكتور إبراهيم عامر، مدرس واستشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بـ جامعة كفر الشيخ اليوم، الأحد، من خطورة بعض السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين منها إصرارهم الغريب - على حد وصفه - على تخزين أدوية فيتامين سي، والزنك والزيثرو والباراسيتامول.

وأضاف لـ"صدى البلد"، "كل واحد بيخزن أكثر كمية من هذه الأدوية، وهو ما نتج عنه نقص رهيب فى هذه الأدوية، وخاصة أن هناك مرضى في حاجة لمثل هذه الأدوية ولا يجدونها"، مشيرًا إلى أن هذا يعد استغلالًا سيئًا للأزمة، وهو نفس ما حدث مع التاميفلو والكلوروكين.

وتابع "أريد توضيح نقطة مهمة أن فيروس كورونا حاجة لسه جديدة - على حد قوله-  والبروتوكول العلاجي يتغير كل فترة"، مضيفًا "هناخد الدواء الفلانى أو نغيره وده مش بس هنا ده فى العالم كله فأرجوكم بلاش حرام بجد اللى بيحصل".

ووجه مدرس أمراض الجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكلية الطب، عدة نصائح للمواطنين، منها، ضرورة ارتداء الكمامة بحيث تغطي الفم والأنف وعدم لمسها وكذلك التخلص منها بطريقة آمنة عقب العودة إلى المنزل، تجنب الزحام، وترك مسافات الأمان والتباعد الاجتماعي مهم جدًا خلال هذه المرحلة.
 
وأكد أهمية تجنب المصافحة مضيفًا " السلام بالأيدي والأحضان بلاش بلاش وبدون زعل"، وكذلك عدم ارتداء القفازات "الجوانتي"، زيارات المرضى في المستشفيات ممنوعة يكفي الاطمئنان بالتليفون فقط، فضلًا عن منع خروج الأطفال في الشوارع، والاستمرار في غسل الأيدي بالماء والصابون والمطهرات.
 
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